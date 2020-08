Pożar supermarketu, zawalił się dach. Straż: pracownicy sklepu w porę wyprowadzili wszystkich klientów

Przyczyny pożaru na razie nie są znane. - Na razie nie potrafimy powiedzieć, jak do tego doszło, w tej chwili trwa akcja gaśnicza. Mamy pożar niezlokalizowany, trwa gaszenie pożaru, zapalił się dach i zawalił się do środka, na razie nie możemy wejść ze swoimi prądami gaśniczymi i ludźmi do środka. Kiedy będzie akcja opanowana, wtedy będziemy mogli prądy wprowadzić do środka - powiedział w rozmowie z TVN24 brygadier Sławomir Karwat, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.