Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej przedłużone

"Zespół pracuje nad wydaniem opinii uzupełniających. Do tej pory przedstawiono prokuraturze 58 takich opinii. Zakończenie pracy Międzynarodowego Zespołu Biegłych i wydanie opinii końcowej, która będzie ostatnim etapem pracy zespołu biegłych medyków nastąpi nie wcześniej niż do końca roku 2021" - wskazała PK.

Politycy opozycji chcą rozwiązania podkomisji smoleńskiej

W przeddzień 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej posłowie Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński i Maciej Lasek zażądali rozwiązania tzw. podkomisji smoleńskiej, którą kieruje były szef MON Antoni Macierewicz i która ma badać katastrofę równolegle do śledztwa prokuratury. - Zwracamy się z oficjalnym pismem do pana ministra (obrony narodowej) Mariusza Błaszczaka, bo to on powoływał tę podkomisję, z żądaniem natychmiastowego zamknięcia tej podkomisji. Dość już wydawania pieniędzy Polaków, dość wyrzucania ich w błoto - oświadczył Kierwiński.