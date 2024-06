Pełczyńska-Nałęcz: projekt Trzeciej Drogi należy kontynuować

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) zapytana w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy Trzecia Droga to już dziś droga donikąd, powiedziała, że Trzecia Droga jest. - W moim przekonaniu to jest koalicja dwóch różnych autonomicznych partii. Warto pamiętać, że jest Polska 2050 i jest PSL, które stworzyły Trzecią Drogę. I ja uważam, że ten projekt, tak się zobowiązaliśmy wobec wyborców, należy kontynuować - podkreśliła.

Ministra powiedziała, że dzisiaj najważniejszym pytaniem jest to, "co z tego jako Trzecia Droga - Polska 2050 i PSL - już zrobiliśmy, a kilka rzeczy już zrobiliśmy, i co chcemy zrobić w ramach tej koalicji, przekonując koalicjantów i po prostu mówiąc kolokwialnie, dowieźć do wyborców".

Pełczyńska-Nałęcz: to były wybory o wojnie polsko-polskiej i ta grupa wyborców się wycofuje

Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że wyborcy Trzeciej Drogi zostali w domach. Dodała, że "wskutek tego, że zostali w domu, gdyby to były wybory parlamentarne, to PiS z Konfederacją utworzyłoby rząd".

Powiedziała, że "jest jasne, dlaczego wyborcy Trzeciej Drogi poszli do wyborów parlamentarnych, a nie poszli teraz". - To są wyborcy, których określiłabym wyborcami nadziei i konkretnych rozwiązań. Oni poszli do takich wyborów i zdecydowali się w momencie, kiedy zrozumieli, że to są wybory o jakiejś pozytywnej agendzie, które niosą nadzieję. Natomiast akurat te wybory - ja nikogo nie winię, nikogo nie tłumaczę, ale stwierdzam fakt - to były bardziej wybory o tym, "kto kogo". To były wybory polaryzujące, takie bardziej o wojnie polsko-polskiej i z tych wyborów ta grupa wyborców się wycofuje - oceniła.