Katarzyna Nosowska ogoliła głowę na łyso na charytatywnym streamie Łatwoganga

Kasia Nosowska ogoliła głowę na charytatywnym streamie
Piosenkarka Katarzyna Nosowska ogoliła głowę w szczytnym celu. Zrobiła to przed kamerą, na streamie twórcy internetowego o nicku Łatwogang, który zbiera pieniądze dla dzieci chorych na raka.

Maffashion, Edyta Pazura, a w końcu Katarzyna Nosowska są wśród kilkudziesięciu osób, które ogoliły głowy w ramach akcji charytatywnej twórcy internetowego Łatwoganga i fundacji Cancer Fighters.

Zbiórkę na rzecz dzieci chorych na raka, podopiecznych tej fundacji, Łatwogang prowadzi na YouTube. Stream trwa już kolejny dzień, a miliony na liczniku rosną w zawrotnym tempie. U Łatwoganga pojawiają się kolejne znane osoby, co zwiększa zainteresowanie zbiórką.

Nosowska ogoliła głowę. "A co?"

Kasia Nosowska obiecała, że jeśli licznik pokaże 55 mln, ogoli głowę. Jak obiecała, tak zrobiła. Pomogła jej w tym znana aktorka Agata Kulesza - to ona złapała za maszynkę. - Przepraszam za spóźnienie, ale nie przypuszczałam, że tak szybko pójdzie - zaczęła Nosowska.

- Myślę, że pominąwszy straszną diagnozę, to ten akt pozbycia się włosów jest dla wielu osób bardzo, bardzo trudnym momentem - mówiła. - Pomyślałam, że to nie jest nic strasznego, więc do tych wszystkich chłopaków i dziewczyn, którzy nie mają aktualnie włosów, mówię, "a co?" - opowiadała.

Podczas zmiany fryzury Nosowska razem z Kuleszą zaśpiewały również fragment utworu "Jestem kobietą" zespołu Maanam.

Więcej o zbiórce i streamie Łatwoganga dowiesz się z materiału "Faktów" TVN. Akcja trwa do niedzielnego wieczora.

