"Ośmieszyła i do reszty zdruzgotała wizerunek CBA"

- Ośmieszyła i do reszty zdruzgotała wizerunek CBA jako profesjonalnej służby. Kwota, którą bezproblemowo wyniosła, to dziesiąta część rocznego budżetu formacji - komentował wtedy Paweł Wojtunik, szef tej instytucji między 2009 a 2015 rokiem.

Gdy szła na urlop, to po prostu nie wypłacano pieniędzy z funduszu operacyjnego. Cieszyła się bezwzględnym zaufaniem jako pracownik cywilny zatrudniony od początku istnienia formacji. Sama uznała, że musi się do wszystkiego przyznać, by wyjść z tej matni

Łagodna prokuratura

Dyrektorowi finansów prokuratura również sformułowała zarzuty pod koniec 2022 roku. Śledczy uznali, że nie dopełnił on swoich obowiązków jako dyrektor pionu finansów, gdyż żadna kontrola nie ujawniła braków w kasie. Jak ujawniliśmy w tvn24.pl, stawiano mu zarzuty "na raty". Początkowo usłyszał on surowy zarzut z artykułu 231 z paragrafem 2 Kodeksu karnego.

To ważny paragraf, gdyż podnosi on odpowiedzialność za przekroczenie uprawnień, lub niedopełnienie obowiązków dla funkcjonariusza publicznego aż do dziesięciu lat więzienia. W przypadku mundurowych emerytów oznacza on również, w przypadku prawomocnego skazania, utratę emerytury a także np. służbowego mieszkania.