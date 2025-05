Krajowa Administracja Skarbowa prześwietliła Fundację "Sensoria" i sieć spółek powiązanych z biznesmenem Radosławem Tadajewskim, bliskim współpracownikiem polityków Zjednoczonej Prawicy. Efekt: wykryte nadużycia finansowe, zawiadomienie do prokuratury i uruchomienie następnych kontroli - dowiedział się reporter tvn24.pl.

Nazwisko dolnośląskiego biznesmena Radosława Tadajewskiego już kilka razy skupiało uwagę mediów i opinii publicznej - raczej wbrew zamierzeniom Tadajewskiego, który woli działać w cieniu.

Układ wrocławski: biznesmeni i politycy

Pod lupą KAS

"Najlepszy czas na działanie JEST TERAZ"

Fundacja "Sensoria" istnieje od 2015 roku, w swoim statucie zapisane ma działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i edukacji. Na jej stronie internetowej czytamy: "Fundacja Sensoria powstała po to, by wspierać budowę wykształconego, mądrego i zdrowego społeczeństwa. Prowadzimy projekty z zakresu edukacji historycznej i zdrowia, kładąc szczególny nacisk na profilaktykę, zgodnie z hasłem, że 'najlepszy czas na działanie JEST TERAZ".

Sensoria została powołana do życia przez Fundację "Rosa" o podobnym profilu działania, nad którą kontrolę Tadajewski przejął od pierwotnych założycieli na przełomie 2008 i 2009 roku. Od tamtego czasu we władzach fundacji zasiadają jego biznesowi współpracownicy. Od 2015 roku prezesem zarządu fundacji "Rosa" jest Adam Bogacz, bliski wspólnik w licznych przedsięwzięciach biznesowych Tadajewskiego. Bogacz jest także prezesem fundacji "Sensoria".

Efekt w ten sposób opisali we wspólnym tekście dziennikarze Oko.press i Onet: "W 2009 roku, pierwszym po przejęciu Rosy przez Tadajewskiego, z 1 procenta wpływa do kasy 3,1 mln zł. W kolejnym już 3,3 mln zł."

Choć fundacja współpracowała w tym czasie m.in. z Orlenem, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Totalizatorem Sportowym, to nadal lwia część tej kwoty (84 proc.) pochodziła właśnie z darowizn z podatku dochodowego. To efekt tego, że program "podatnikINFO" zaczął przekierowywać do Sensorii.

Przywileje i obowiązki

W drugim kroku pieniądze z Instytutu - m.in. jako "transza wkładu inwestora do funduszu" - trafiły do spółki ASI Czysta3.vc sp. z o.o. spółka komandytowa , która jest już kontrolowana przez samego Tadajewskiego.

KAS-owcy ujawnili, że dodatkowo z kwoty 77 milionów złotych Sensoria przelała 22 miliony złotych do firmy Google. Była to zapłata za kampanię reklamową polegającą na informowaniu o możliwości odpisu 1,5 proc. podatku na rzecz właśnie tej fundacji.

Kolejne niemal 13 milionów za takie same działania otrzymała agencja Hattori Hanzo (wcześniej działająca pod nazwą 1450), którą założył sam Tadajewski i wraz z rodziną jest on "beneficjentem rzeczywistym" tej spółki. Bezpośrednio z tej spółki 2,5 miliona złotych trafiło na konta samego Radosława Tadajewskiego - wynika z kontroli KAS .

- Pieniądze, zamiast na działania statutowe fundacji, szły do podmiotów, które w bezpośredni lub pośredni sposób kontrolował sam Tadajewski. Dlatego trafiło zawiadomienie do prokuratury - usłyszeliśmy od jednego z urzędników Ministerstwa Finansów.

Finansowe ciosy

Tadajewski o "rynku wrzutek politycznych"

O komentarz do sprawy poprosiliśmy samego Radosława Tadajewskiego. Dolnośląski biznesmen odparł, że nic nie wie o kontrolach. "Wiem, że kampania wchodzi w decydującą fazę, a rynek zleceń i wrzutek politycznych jest rozgrzany do białości, ale nawet w uśmiechniętej Polsce wspominany KAS powinien wysłać choćby jeden list do mnie, zanim ktoś i coś wyśle do Pana" - odpowiedział nam w wiadomości SMS.