Nawrocki wybrał nowego szefa BBN

Karol Nawrocki podkreślił na konferencji, że wszystkie zadania, które stają przed prezydentem RP w zakresie bezpieczeństwa, wykonywane są przez BBN. - Aktywne zwierzchnictwo prezydenta Rzeczpospolitej wymaga najlepszych współpracowników wokół prezydenta. Dlatego podjąłem decyzję, że szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie pan profesor Sławomir Cenckiewicz - oświadczył prezydent elekt.

Powiedział, że Cenckiewicz jest "wybitnym intelektualistą, akademikiem, dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego i autorem wielu książek z zakresu działania komunistycznych, sowieckich służb specjalnych".

Mówił, że jest przekonany, iż "jedyna racja, której służy pan profesor Sławomir Cenckiewicz, to siła i stabilność Rzeczpospolitej". - To państwowe podejście pana profesora bardzo sobie cenię - mówił prezydent elekt.

Nawrocki przekonywał, że Cenckiewicz jest człowiekiem zdecydowanym, co miał okazję udowodnić jako szef Komisji Likwidacyjnej WSI, a także jako przewodniczący komisji badającej wpływy rosyjskie. - Wiemy, że to zagrożenie Federacji Rosyjskiej, także zagrożenie operacyjne, wciąż zagraża Rzeczpospolitej. Stąd też decyzja o tym, aby profesor Sławomir Cenckiewicz został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego - dodał.

Sławomir Cenckiewicz to były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. W maju tego roku usłyszał zarzuty pomocnictwa w ujawnieniu przez byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka tajnych planów obronnych "Warta".

Oni obejmą funkcje zastępców szefa BBN

Nawrocki poinformował też, że zastępcami szefa BBN będą generał Andrzej Kowalski i generał Mirosław Bryś.

Sławomir Cenckiewicz, Karol Nawrocki, Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś

- Pan generał Andrzej Kowalski to doświadczony funkcjonariusz i cywilnego, i wojskowego wywiadu. Człowiek, który łączy swoją misję oficerską, generalską także z zadaniami intelektualnymi. To przede wszystkim człowiek, który myśli o bezpieczeństwie państwa polskiego w kontekście XXI wieku i wciąż zmieniających się zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski w wieku XXI - powiedział prezydent elekt.

Poinformował, że pierwszym zadaniem generała będzie stworzenie Departamentu Technologii Przełomowych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Mówiąc o generale Brysiu Nawrocki, powiedział, że jest on żołnierzem Wojska Polskiego od początku lat 90-tych. - Pan generał Bryś był zastępcą dowódcy 6. Brygady Powietrzno-Desantowej i stał na czele 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To bardzo doświadczony generał Wojska Polskiego - podkreślił.

Cenckiewicz: BBN będzie wsparciem dla wypracowania optymalnych projektów

Cenckiewicz też zabrał głos na konferencji. - Biuro kierowane przeze mnie, przez nas, wspólnie z generałami, będzie przede wszystkim merytorycznym, organizacyjnym wsparciem w realizacji konstytucyjnych zadań prezydenta Rzeczpospolitej, czyli zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i można powiedzieć opieki nad całym bezpieczeństwem państwa polskiego - mówił i podkreślił, że BBN nie będzie "redutą kontestacji" tego wszystkiego, co będzie "dobrym projektem" rządu, w tym MON i MSWiA.

- Będziemy chcieli być merytorycznym, również organizacyjnym wsparciem dla wypracowania optymalnych dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa projektów - dodał.

Nawrocki o współpracy z szefem MON

Karol Nawrocki mówił w swoim wystąpieniu, że chce, by Pałac Prezydencki był ośrodkiem kształtującym polską politykę bezpieczeństwa w zakresie militarnym, wojskowym, cywilnym, operacyjnym i analitycznym.

Wyraził przekonanie, że czeka go udana współpraca z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w tym zakresie. Prezydent elekt powiedział też, że "ośrodek prezydencki będzie pracował nad strategią bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej, którą musimy przyjąć". Przekonywał, że "w tym zakresie będzie aktywnym prezydentem".

Zapowiedział, że chciałby przekonać szefa MON do tworzenia "nowej kultury nominacji generalskich". - Nie niesie to ze sobą konieczności zmian legislacyjnych, ale Polacy zasługują na to, by nominacje generalskie były bardziej przejrzyste - powiedział Nawrocki.

Karol Nawrocki

Stwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż przez najbliższe pięć lat, a być może najbliższe dekady Polska i nasz region będzie w stałej gotowości. - Trzeba założyć, że zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi będzie ogromnym wyzwaniem dla mnie jako prezydenta i całej wspólnoty narodowej, aby Polska była bezpieczna. (...) Te zadania musimy wypełnić, mając pełną świadomość, że sojusznicy bronią tylko tych, którzy sami potrafią się bronić - powiedział Nawrocki.

Dodał, że będzie realizował zapowiedź z kampanii wyborczej budowania armii liczącej co najmniej 300 tysięcy żołnierzy. Zaznaczył, że stawia też przed sobą zadanie wypełniania wszystkich kontraktów, które dają możliwość budowania potencjału militarnego i wojskowego Polski, a także "zadania związane z polską wschodnią granicą i zajęcie się bezpieczeństwem zachodniej granicy".

Skład kancelarii Karola Nawrockiego

Na początku czerwca Karol Nawrocki przekazał, że szefem jego gabinetu zostanie Paweł Szefernaker, a jego zastępcą Jarosław Dębowski, który był dyrektorem biura prezesa w IPN. Poinformował też, że Rafał Leśkiewicz, obecnie dyrektor Biura Rzecznika Prasowego IPN, będzie rzecznikiem Kancelarii Prezydenta.

Nawrocki pytany w Polsat News, czy ma już ministra, który będzie odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe, Nawrocki odparł, że będzie to poseł PiS Marcin Przydacz, który wcześniej był m.in. szefem Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

