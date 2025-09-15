Rzecznik MSZ: zwróciliśmy uwagę chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi rozpoczął w poniedziałek wizytę w Polsce. Jako pierwszy z chińskim ministrem spotkał się wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Rzecznik resortu dyplomacji Paweł Wroński przekazał też, że Polska zwróciła uwagę naszym chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie. - Mamy nadzieję, że te działania wobec Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałania również ze strony chińskiej - powiedział rzecznik MSZ.

Przed godziną 16 Wang Yi rozpoczął rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim. Kancelaria Prezydenta dołączyła do informacji wspólne zdjęcie polityków.

Spotkanie Prezydenta RP @NawrockiKn z Ministrem Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej. pic.twitter.com/iZfkV2Xmpn — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 15, 2025 Rozwiń Nawrocki spotkał się z szefem chińskiej dyplomacji Źródło: X

Szef MSZ Chin przyjechał do Europy, by odwiedzić trzy kraje: Austrię, Słowenię oraz Polskę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD