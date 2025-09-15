Nawrocki spotkał się z szefem chińskiej dyplomacji

Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi rozpoczął w poniedziałek wizytę w Polsce. Jako pierwszy z chińskim ministrem spotkał się wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Rzecznik resortu dyplomacji Paweł Wroński przekazał też, że Polska zwróciła uwagę naszym chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie. - Mamy nadzieję, że te działania wobec Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałania również ze strony chińskiej - powiedział rzecznik MSZ.
Przed godziną 16 Wang Yi rozpoczął rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim. Kancelaria Prezydenta dołączyła do informacji wspólne zdjęcie polityków.
Szef MSZ Chin przyjechał do Europy, by odwiedzić trzy kraje: Austrię, Słowenię oraz Polskę.
Autorka/Autor: os/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz