Subskrybuj
Polska

Program wizyty Nawrockiego w USA. W planie pokaz lotniczy

Karol Nawrocki w Wieluniu
Nawrocki o spotkaniu z Trumpem
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki spotka się w środę z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Kancelaria prezydenta opublikowała plan wizyty Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent Karol Nawrocki 3 września złoży wizytę roboczą w Stanach Zjednoczonych. Prezydent USA Donald Trump powita Karola Nawrockiego w Białym Domu o godzinie 11 czasu lokalnego - wynika z komunikatu kancelarii prezydenta.

Polski prezydent wpisze się do księgi pamiątkowej. Donald Trump przedstawi Nawrockiemu amerykańską delegację. Również Karol Nawrocki przedstawi polską delegację amerykańskiemu przywódcy. Zaplanowano też pokaz lotniczy.

Rozmowy obu prezydentów odbędą się w Gabinecie Owalnym i mają się rozpocząć o godzinie 11.25. Następnie w południe zaplanowano rozmowy plenarne Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa w formule śniadania roboczego.

O godzinie 13.30 przewidziano wypowiedź Nawrockiego dla polskich mediów w Blair House. Właśnie w rezydencji prezydenta USA Blair House Nawrocki zamieszka podczas pobytu w Waszyngtonie.

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Albert Zawada

Prezydent Nawrocki złoży też wieniec na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Ceremonia odbędzie się o godzinie 16.15.

Cmentarz Narodowy Arlington, to ważna amerykańska nekropolia, gdzie pochowani są amerykańscy weterani oraz żołnierze polegli w wojnach, w które zaangażowane były Stany Zjednoczone, począwszy od rewolucji amerykańskiej w 1775 roku. Najważniejszym obiektem cmentarza jest Grób Nieznanych Żołnierzy, a wśród pochowanych jest między innymi prezydent USA John F. Kennedy. Do 1992 - przed sprowadzeniem jego prochów do Polski - na cmentarzu pochowany był także jeden z ojców polskiej niepodległości, Ignacy Jan Paderewski.

O czym będą rozmawiać Trump i Nawrocki?

Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, głównym tematem rozmowy Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze. Przydacz zauważył, że USA są głównym sojusznikiem Polski także we współpracy zbrojeniowej. - Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych ma tutaj swoje uprawnienia i chce, aby ta współpraca była kontynuowana, oczywiście na obopólnie korzystnych warunkach - mówił przed kilkoma dniami.

Jak zapowiedział, prezydenci USA i Polski mają rozmawiać o współpracy gospodarczej i bezpieczeństwie energetycznym, a także o współpracy w formatach regionalnych.

- Ale zasadnicza część (rozmów) dotycząca aktualnej sytuacji, będzie dotyczyła także negocjacji i rozmów, jakie toczą się pomiędzy, z jednej strony Waszyngtonem a Moskwą, a z drugiej strony pomiędzy Kijowem a Moskwą. Wszyscy czekamy na efekty tych rozmów. Polskiego głosu tutaj także nie może zabraknąć i nie brakowało, bo w wideo i telekonferencjach w ostatnim czasie, w których decydowano i dyskutowano o tych sprawach, prezydent Karol Nawrocki uczestniczył - mówił Przydacz.

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marian Zubrzycki

Karol NawrockiUSAWaszyngtonDonald Trump
