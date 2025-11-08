Nowa informacja w sprawie nominacji generalskich. Jest podpis prezydenta

Spór o nominacje oficerskie. Czarzasty: rząd nie będzie grał Polską Źródło: TVN24

W sobotę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w opublikowanym komunikacie poinformowało, że prezydent Karol Nawrocki mianował tego dnia na stopnie generalskie jedenastu oficerów Wojska Polskiego, policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

"Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP 11 listopada 2025 r. o godz. 12.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości" - napisano.

Awanse generalskie. Kogo mianował prezydent?

Jak wynika z komunikatu BBN, Nawrocki na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianował generałów brygady: dowódcę 8 Dywizji Piechoty Armii Krajowej Krzysztofa Knuta, szefa Agencji Uzbrojenia Artura Kuptela, radcę koordynatora w Biurze Ministra Obrony Narodowej Michała Przemysława Sprengela, dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej Krzysztofa Zdzisława Stańczyka oraz dowódcę Centrum Operacji Powietrznych i Komponentu Powietrznego Grzegorza Stanisława Ślusarza.

Jeśli chodzi o stopień generała brygady Wojska Polskiego, awansowani na niego zostali pułkownicy: dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej Mieczysław Gurgielewicz, zastępca szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Mariusz Sebastian Ochalski, szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Jarosław Rybak, zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej Marcin Przemysław Siudziński, szef Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego i zastępca inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Krzysztof Paweł Zwoliński.

Prezydent podpisał również nominację na stopień wiceadmirała Wojska Polskiego dla zastępcy dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych - kontradmirała Piotra Niecia.

Nominacje również dla funkcjonariuszy MSWiA

Nawrocki podpisał też nominacje generalskie dla funkcjonariuszy służb MSWiA. Na stopień nadinspektora Policji mianowany został inspektor Artur Bednarek, komendant wojewódzki policji w Krakowie.

Na stopień generała brygady Straży Granicznej mianowano natomiast pułkownika SG Daniela Wojtaszkiewicza, komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowany został starszy brygadier Jacek Niewęgłowski - pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

