Polska

Grzywna za "bezczynność" dla prezydenta? "Trzeba ten przepis przetestować"

Prezydent RP Karol Nawrocki
Prof. Łętowska: zapadały wyroki o bezczynność w stosunku do ministrów, ale nigdy w przypadku kancelarii prezydenta
Źródło: TVN24
Z kancelarii prezydenta płynie przekaz, że kiedy prezydent ma wykonywać jakiś akt urzędowy, jest sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem - oceniła w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Ewa Łętowska.

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki po raz pierwszy wręczył nominacje profesorskie. Na liście nominatów nie znalazł się jednak dr hab. Michała Bilewicza, który siedem lat czeka na wręczenie nominacji profesorskiej. Podobnie prezydent w przeszłości odmawiał wręczenia nominacji oficerskich funkcjonariuszom służb specjalnych czy mianowania nowych sędziów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
NOMINACJE PROFESORSKIE W PŁACU PREZYDENCKIM
Nawrocki rozdał 112 nominacji profesorskich. On jej znów nie dostał
Nawrocki
Tych sędziów miał zablokować Nawrocki
konfa
Co z nominacjami oficerskimi? "Prezydent sformułował swoje oczekiwania"

Profesor Łętowska o "prerogatywach" i "kompetencjach" prezydenta

Prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i była Rzeczniczka Praw Obywatelskich w "Faktach po Faktach" podkreśliła, że "każde z tych wielu 'nie' jest inną sytuacją". - Z kancelarii prezydenta płynie jednakowy przekaz, który ma zasugerować, że we wszystkich wypadkach, kiedy prezydent ma zdziałać jakiś akt urzędowy, jest sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem - dodała.

Zwróciła przy tym uwagę, że uprawnienia prezydenta dzielą się na "prerogatywy" - na podstawie których prezydent może podejmować decyzje samodzielnie - oraz "kompetencje", do których potrzebuje wcześniejszych lub późniejszych działań innych aktorów politycznych.

- Nominacje profesorskie są wyrazem kompetencji prezydenta, ale nie są prerogatywą - stwierdziła.

Prof. Ewa Łętowska w "Faktach po Faktach"
Prof. Ewa Łętowska w "Faktach po Faktach"
Źródło: TVN24

Jak dodała, Bilewicz uzyskał korzystny dla niego wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponieważ zwrócił się do sądu, wskazując na "bezczynność" poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy w jego sprawie.

Prof. Łętowska wywiodła, że na podstawie praw o postępowaniu przed sądami administracyjnymi można zaskarżyć "bezczynność" organu do sądu, jeżeli ten nie stosuje się do poprzednich postanowień sądowych. - Najpierw trzeba wezwać (organ - red.) do wykonania (wyroku - red.), a później znowu złożyć wniosek do sądu administracyjnego i ten sąd - jeżeli nie wykonuje się wyroku z powodu bezczynności - może wymierzyć grzywnę - tłumaczyła.

- Jeżeli wobec tego nie wykonuje się wyroku naczelnego sądu, to wtedy można obłożyć organ niedziałający grzywną. Takie przypadki w wypadku ministrów zapadały w naszym systemie. Nigdy jeszcze w wypadku kancelarii prezydenta (...). Jest taki przepis i trzeba go - powiedzmy delikatnie - przetestować - powiedziała prof. Łętowska.

Siedem lat starań o tytuł naukowy

Dr hab. Michał Bilewicz to profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. Jego badania dotyczą m.in. postaw antysemickich w polskim społeczeństwie, uprzedzeń i mowy nienawiści.

Dla Bilewicza droga do profesury rozpoczęła się w styczniu 2018 roku, kiedy to Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła postępowanie o nadanie mu tytułu naukowego. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (obecnie jest to już Rada Doskonałości Naukowej) powołała pięcioro recenzentów, którzy wystawili Bilewiczowi pozytywne recenzje. Wniosek komisji o nadanie Bilewiczowi tytułu profesora trafił do kancelarii prezydenta 15 stycznia 2019 roku.

Michał Bilewicz
Michał Bilewicz
Źródło: Arek Markowicz / PAP

Po latach oczekiwania na nominację Bilewicz poskarżył się do sądu administracyjnego na "przewlekłość postępowania". 15 października 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał Bilewiczowi rację w sporze z prezydentem Andrzejem Dudą. Była to już ostatnia instancja. Ówczesny prezydent miał miesiąc na rozpatrzenie decyzji NSA, ale nominacji profesorskiej dla Bilewicza nie podpisał.

W maju ubiegłego roku, w wywiadzie dla Kanału Zero, Andrzej Duda mówił, że jego zdaniem Bilewicz prowadzi "wątpliwie naukową działalność, po prostu działalność antypolską, oczernia Polskę i Polaków", a proces jego kwalifikacji profesorskiej był w "ogromnym stopniu pozbawiony obiektywizmu".

- Trudno mi to skomentować - oświadczył już w styczniu dr hab. Bilewicz po tym, jak nie znalazł się na liście nominatów. Dodał, że brak nominacji oznaczać może, że "kolejny Prezydent RP stawia się ponad prawem i nie wykonuje jednoznacznego wyroku NSA".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski/kg

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
prawoKarol NawrockiKancelaria Prezydenta RPEwa Łętowska
