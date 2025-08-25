Nawrocki: podpisałem pięć kolejnych ustaw, trzy zawetowałem

Nawrocki: podpisałem 5 kolejnych ustaw, 3 zawetowałem Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki przekazał w poniedziałek, że podpisał dwie kolejne ustawy nowelizacji Karty nauczyciela. Chodzi o likwidację tzw. godzin czarnkowych oraz zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. Nawrocki przekazał, że podpisał je "mimo że są co do tych ustaw pewne uwagi". Jak tłumaczył, uznał, że "w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym (...), warto, aby wszystkie trzy ustawy odnoszące się do Karty nauczyciela" były podpisane, "zostawiając szczegóły do dalszych dyskusji".

Karol Nawrocki zawetował kolejne ustawy

Jednocześnie prezydent poinformował, że zawetował trzy inne ustawy, w tym nowelizację Kodeksu karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej, obniżającą kary za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym. - Nie godzę się na to, aby w dramatycznej sytuacji polskich finansów publicznych obniżać kary za przestępstwa finansowe – powiedział, tłumacząc swoją decyzję.

Nawrocki nie podpisał także nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. - Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce - powiedział prezydent.

Wcześniej, na etapie prac legislacyjnych, posłowie PiS chcieli uzależnienia wypłaty 800 plus obywatelom Ukrainy od warunku zatrudnienia bądź prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz zaostrzenia co do możliwości uzyskania obywatelstwa polskiego. Ich propozycja nie została przyjęta.

Nowelizacje Karty nauczyciela. Co zakładają?

Nowelizacja ustawy Karta nauczyciela likwiduje od 1 września 2025 roku godziny dostępności nauczycieli tzw. godziny czarnkowe. To jedna godzina tygodniowo, podczas której, w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, nauczyciel został zobowiązany do "dostępności w szkole" po to, by "odpowiednio do potrzeb prowadzić konsultacje dla uczniów lub wychowanków, lub ich rodziców".

Rozwiązanie, obowiązujące od 1 września 2022 r., nazwę zawdzięcza ówczesnemu ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi, który je wprowadził. Od początku przepisowi sprzeciwiały się związki zawodowe.

Druga nowelizacja dotyczy zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. Zgodnie z nowelą, od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2027 r. będzie można powierzać im zadania dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze nie wyższym niż dziewięć godzin tygodniowo (a nie jak dotąd: nie wyższym niż cztery godziny) na podstawie innej niż umowa o pracę. Chodzi m.in. o umowę zlecenie czy umowę B2B (umowa z osobą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

Nowelizacja ustaw Kodeks karny skarbowy oraz Ordynacja podatkowa

Nowelizacja obu ustaw, będąca częścią rządowego pakietu deregulacyjnego, miała na celu obniżenie kar za przestępstwa skarbowe, które nie powodują bezpośrednich strat w podatkach. Nowe limity grzywien nakładanych przez sąd miały wynosić 480 stawek dziennych (29 862 336 zł), zamiast 720 stawek (44 793 504 zł) lub 120 stawek dziennych (7 465 584 zł), zamiast 240 stawek (14 931 168 zł).

Poza tym ustawa miała zlikwidować obowiązek zgłaszania przez płatnika/inkasenta osób odpowiedzialnych za obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatków.

Zawetowana ustawa miała także zlikwidować karę za naruszenie obowiązku dotyczącego niewyznaczenia osoby pobierającej podatki.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - oto szczegóły

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy, uciekającym przed wojną, do 4 marca 2026 r.

Doprecyzowała również przesłanki do otrzymania świadczenia 800 plus, by wypłacane było również na dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia oraz spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie do uczelni lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

