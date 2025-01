Na te słowa zareagował prezydent Ukrainy w wywiadzie dla polskich mediów. - Jeżeli Ukrainy nie będzie w Unii Europejskiej i nie będzie w NATO , to wtedy pan Karol Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki - powiedział Zełeński.

Czarzasty: jeżeli chcemy, żeby Polki i Polacy byli bezpieczni, Ukraina musi być silna

- W naszym interesie jest to, żeby Ukraina była jak najsilniejsza, dlatego że Ukraina silna to jest bufor między Polską a Rosją. W związku z tym, jeżeli ktoś tego nie rozumie, to naprawdę są to podstawowe zasady geopolityki. W związku z tym, jeżeli chcemy, żeby Polki i Polacy byli bezpieczni, Ukraina musi być silna - zaznaczył Czarzasty. Podkreślił, że "strategicznie silna Ukraina to bezpieczna Polska".