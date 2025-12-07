Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Nie dowiedziałem się nic o zagrożeniach". Nawrocki o kryptowalutach

Karol Nawrocki
Tusk: kilkaset podmiotów działających w przestrzeni kryptowalut jest związanych z Rosją lub Białorusią
Źródło: Zdjęcia organizatora
To się pojawiło nagle, gdy okazało się, że może pojawić się weto - mówił prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do tematu zagrożeń na rynku kryptoaktywów i zawetowanej przez siebie ustawy w tej sprawie. Prezydent przekazał w Kanale Zero, że "nie dowiedział się nic o zagrożeniach podczas debaty parlamentarnej, z raportów służb specjalnych i nie ma na dzisiaj takiej wiedzy".

W piątek Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. Zawetowanie projektu poparły w głosowaniu kluby PiS i Konfederacji.

Zanim się to stało, odbyła się debata na temat ustawy, a jeszcze wcześniej - utajniona część posiedzenia, w której trakcie szef rządu przedstawił informację na temat sytuacji bezpieczeństwa państwa. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk powiedział, że pokazywała ona "cały obraz, czym jest rynek kryptowalut" i w dużym stopniu dotyczyła "rosyjskiego śladu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prawa strona "zamilkła". "Byli przerażeni"

Prawa strona "zamilkła". "Byli przerażeni"

"Fatalny spektakl" w Sejmie. "Wygrali ci, którzy z ciemnych interesów czerpią zyski"

"Fatalny spektakl" w Sejmie. "Wygrali ci, którzy z ciemnych interesów czerpią zyski"

Nawrocki o kryptowalutach. "Nie dowiedziałem się nic o zagrożeniach"

W sobotę gościem Kanału Zero był prezydent Karol Nawrocki, który powiedział, że przez długi czas procedowania projektu ustawy o kryptoaktywach - czyli od grudnia 2024 roku - nikt nie mówił o zagrożeniu przez obce, rosyjskie służby w tym kontekście.

- Przez długi czas na poziomie dyskusji parlamentarnych w i Sejmie, i w Senacie nikt nie podnosił kwestii zagrożenia przez obce służby. To się pojawiło nagle, gdy okazało się, że (...) może pojawić się weto - mówił. Ocenił też, że informacje o zagrożeniu pojawiły się dopiero, gdy ustawa o kryptoaktywach trafiła na jego biurko.

CZYTAJ TEŻ: Prezydent o Ziobrze. "Kłopotliwa sprawa"

Nawrocki nawiązał następnie do ostatnich wypowiedzi rządzących, w tym między innymi premiera Donalda Tuska, którzy - jak stwierdził prezydent - "mówią, że niedługo ci, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu weta prezydenta, będą zawstydzeni, bo polskie służby pokażą, jakie osoby są zaangażowane w kwestię kryptowalut".

"Będą bardzo żałowali tej decyzji". Tusk przestrzega
Dowiedz się więcej:

"Będą bardzo żałowali tej decyzji". Tusk przestrzega

- Jako prezydent Polski mówię, że ja o tym nie wiem w takim razie - mówił. I dodał: - To znaczy (...), że odcięto prezydenta od wiedzy polskich służb na temat zagrożenia rynku kryptowalut? Coś tu się nie zgadza.

Według Nawrockiego "ktoś chce w nas zaszczepić niepokoje społeczne w kontekście tej konkretnej ustawy". - Nie dowiedziałem się nic o tych zagrożeniach w czasie debaty parlamentarnej, z raportów służb specjalnych i nie mam na dzisiaj takiej wiedzy. Możemy w takim razie spodziewać się w najbliższym czasie prowokacji i atakowania tego rynku - mówił prezydent. Wyjaśniał też, że jego zdaniem ustawa jest nadregulacją i dlatego nie mogła być podpisana.

"Pięć minut" Nawrockiego w sprawie kryptowalut. Co mówił o nich wcześniej
Dowiedz się więcej:

"Pięć minut" Nawrockiego w sprawie kryptowalut. Co mówił o nich wcześniej

Rząd o kryptowalutach

Dzień po zawetowaniu ustawy przez prezydenta premier Donald Tusk odniósł się do tego na X. "Powiedzieć, że weto prezydenta w sprawie kryptowalut jest dwuznaczne, to nic nie powiedzieć" - napisał. "W tle wielkie pieniądze, afery i śledztwa, tajemnicze zaginięcie 'króla kryptowalut', wspieranie kampanii radykalnej prawicy z udziałem prezydentów Dudy i Nawrockiego. Źle to wygląda - dodał.

Sylwester Suszek, który stworzył od podstaw giełdę kryptowalut BitBay, zaginął w 2022 roku. Kto skorzystał finansowo na zaginięciu biznesmena i kto dysponuje dziś jego majątkiem? O tym w reportażu Michała Fuji "Co się stało z królem kryptowalut?" w TVN24+. W 2020 roku dziennikarze "Superwizjera" Michał Fuja i Patryk Szczepaniak spotkali się z Suszkiem. Dziennikarzom w zamian za niepublikowanie materiału o giełdzie BitBay zaproponowano milion złotych łapówki.  

O zagrożeniach w kontekście rynku kryptoaktywów politycy mówili też między innymi w czasie piątkowej debaty przed głosowaniem.

- Ustawa da nam narzędzia do skontrolowania tej części rynku kryptowalut, która jest ewidentnie (...) infiltrowana i zagospodarowana przez podmioty rosyjskie, białoruskie i podmioty z innych państw byłego Związku Sowieckiego - mówił Donald Tusk.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował zaś o tym, ile spraw dotyczących kryptowalut toczy się w prokuraturze. - Dane są bezwzględne. Od stycznia 2024 roku mamy 5824 spraw, które dotyczą kryptowalut. Te sprawy dotyczą polskich obywateli, wyłudzeń na polskich obywatelach. Tam są realne kwoty - powiedział.

Jak zaznaczył szef MS, to są realne sprawy w prokuraturze, a wiele jest umarzanych. - Przestępcy rozpływają się w sieci, nie mamy nadzoru - mówił minister sprawiedliwości.

"Będą bardzo żałowali tej decyzji". Tusk przestrzega
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Będą bardzo żałowali tej decyzji". Tusk przestrzega

Tusk zapowiedział, że rząd raz jeszcze złoży projekt ustawy o kryptowalutach i będzie namawiać prezydenta oraz opozycję do jego poparcia.

Celem zawetowanej ustawy o kryptowalutach - uchwalonej przez Sejm 7 listopada - była między innymi implementacja unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Zgodnie z ustawą nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowano niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

OGLĄDAJ: "W jednej chwili wyparował". Tajemnicze zaginięcie polskiego biznesmena
Sylwester Suszek

"W jednej chwili wyparował". Tajemnicze zaginięcie polskiego biznesmena

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Nawrocki o "analizie wszystkich wniosków o ułaskawienie"

Nawrocki - odpowiadając na pytanie jednego z widzów Kanału Zero - poinformował też, że "od dwóch miesięcy trwa analiza wszystkich wniosków o ułaskawienie". Przypomniał też, że ułaskawienia to "wyłączna prerogatywa prezydenta Polski", a od dwóch miesięcy trwa analiza wszystkich wniosków w tej sprawie.

Takich pism - jak przekazał - "jest bardzo dużo, zdaje się ponad tysiąc". Zapewnił, że każda decyzja jest szczegółowo analizowana. - To wszystko zabiera trochę czasu, ale ułaskawieniami będę się zajmował na początku roku - zapowiedział. Zgodnie z art. 139 konstytucji prezydent może skorzystać z prawa łaski. Stosuje się ono "wobec osób skazanych wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w zakresie wymierzonej tym wyrokiem kary lub środków karnych". Nie można jednak ułaskawić osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.
Art. 139., Konstytucja RP
[Prawo łaski]
OGLĄDAJ: Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+
07 1045 kawa cl-0001

Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+
NA ŻYWO

07 1045 kawa cl-0001
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akr

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jarek Praszkiewicz

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiPrezydent RPkryptowalutyDonald Tusk
Czytaj także:
Pilne
Incydent na lotnisku Heathrow. Trwa akcja służb
Świat
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Rynek mieszkań się skurczył. Zmiany w największych miastach
BIZNES
Później przebiegało już całe stado
Zauważył żubry na drodze. Stado przebiegło przez jezdnię
Białystok
imageTitle
Błachowicz był pewny zwycięstwa. Werdykt przyjął z niedowierzaniem
EUROSPORT
Ryś europejski (lynx lynx)
Rysie z nowym ośrodkiem rehabilitacyjnym. Nie będą musiały jeździć setek kilometrów
METEO
26-latek nie żyje po czołowym zderzeniu z autobusem
26-latek czołowo zderzył się z autobusem. Zginął
Lublin
imageTitle
"Mamy to!". Polscy skialpiniści wystąpią na igrzyskach
Najnowsze
Dziecko przyszło na świat przed przybyciem służb (zdjęcie ilustracyjne)
Urodziła na stacji paliw. Akurat była tam położna
Kraków
Droga S10 ma przebiegać przez ogródki działkowe. To wzbudza obawy działkowców
Ma tu lecieć ekspresówka. "Nie przyjmujemy do wiadomości"
Michał Malinowski
gdansk choinka market galeria handlowa shutterstock_2236754341
Czy dzisiaj zrobimy większe zakupy?
BIZNES
Pete Hegseth
"Sojusznicy to nie dzieci". Szef Pentagonu o Polsce
Świat
imageTitle
Poznaliśmy skład wielkiego finału. Selby wysłał ostrzeżenie obrońcy tytułu
EUROSPORT
Mgła, mgły, droga, samochody
Tu nadal zalegają mgły. W mocy żółte alarmy
METEO
Miejscowość Koolewong w Australii po pożarze
Wrócili do domów po pożarach. Zastali na miejscu zgliszcza
METEO
Stefan Starzyński podczas otwarcia arterii komunikacyjnej łączącej Żoliborz ze Śródmieściem
Metro mogło świętować stulecie. Co poszło nie tak?
Dariusz Gałązka
lotto S shutterstock_275295956
Osiem milionów do wygrania w Lotto
BIZNES
imageTitle
Pierwsza liga "zaprasza" Legię. "U nas też jest spoko"
EUROSPORT
Wybory w Hongkongu
Wielka tragedia i polityczna apatia. A oni mają głosować
Świat
imageTitle
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach w sezonie 2025/2026
EUROSPORT
imageTitle
Kapitan Polaków wybrany. Sprawdził się w poprzedniej edycji
EUROSPORT
imageTitle
Trener cieszy się z przebudzenia Żyły. "Nie ma spięcia, pojawiają się metry"
EUROSPORT
Zniszczony most w Anochori w Grecji
Znów zalało ich wioskę. "To stało się absurdem"
METEO
Zbigniew Ziobro
Prezydent o Ziobrze: kłopotliwa sprawa
Polska
imageTitle
Smutna konkluzja Polek. "To jeszcze nie jest nasz poziom"
EUROSPORT
imageTitle
Messi doczekał się mistrzostwa MLS, spełnił marzenie Beckhama
EUROSPORT
imageTitle
Polacy liczą na poprawę w Wiśle. O której dziś skoki?
EUROSPORT
Tzw. winkle, czyli naszywki w formie trójkątów służące do znakowania różnych kategorii więźniów. Są kolekcjonerzy, którzy je zbierają
"Ja bym tego nie kolekcjonował". Co u nas mówią takie aukcje?
Polska
Pożar kamienicy w Będzinie (Śląskie)
Duży pożar kamienicy na Śląsku. Jedna osoba ewakuowana
Polska
Choinka bożonarodzeniowa rozbłysnęła w Betlejem
Po trzech latach zapalili choinkę. "Ból nie opuszcza naszych serc"
Świat
W nocnym klubie w turystycznej miejscowości Arpora w Indiach wybuchł pożar
Pożar w klubie nocnym. Kilkadziesiąt ofiar
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica