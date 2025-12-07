"Nie dowiedziałem się nic o zagrożeniach". Nawrocki o kryptowalutach

Tusk: kilkaset podmiotów działających w przestrzeni kryptowalut jest związanych z Rosją lub Białorusią Źródło: Zdjęcia organizatora

W piątek Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. Zawetowanie projektu poparły w głosowaniu kluby PiS i Konfederacji.

Zanim się to stało, odbyła się debata na temat ustawy, a jeszcze wcześniej - utajniona część posiedzenia, w której trakcie szef rządu przedstawił informację na temat sytuacji bezpieczeństwa państwa. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk powiedział, że pokazywała ona "cały obraz, czym jest rynek kryptowalut" i w dużym stopniu dotyczyła "rosyjskiego śladu".

W sobotę gościem Kanału Zero był prezydent Karol Nawrocki, który powiedział, że przez długi czas procedowania projektu ustawy o kryptoaktywach - czyli od grudnia 2024 roku - nikt nie mówił o zagrożeniu przez obce, rosyjskie służby w tym kontekście.

- Przez długi czas na poziomie dyskusji parlamentarnych w i Sejmie, i w Senacie nikt nie podnosił kwestii zagrożenia przez obce służby. To się pojawiło nagle, gdy okazało się, że (...) może pojawić się weto - mówił. Ocenił też, że informacje o zagrożeniu pojawiły się dopiero, gdy ustawa o kryptoaktywach trafiła na jego biurko.

Nawrocki nawiązał następnie do ostatnich wypowiedzi rządzących, w tym między innymi premiera Donalda Tuska, którzy - jak stwierdził prezydent - "mówią, że niedługo ci, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu weta prezydenta, będą zawstydzeni, bo polskie służby pokażą, jakie osoby są zaangażowane w kwestię kryptowalut".

- Jako prezydent Polski mówię, że ja o tym nie wiem w takim razie - mówił. I dodał: - To znaczy (...), że odcięto prezydenta od wiedzy polskich służb na temat zagrożenia rynku kryptowalut? Coś tu się nie zgadza.

Według Nawrockiego "ktoś chce w nas zaszczepić niepokoje społeczne w kontekście tej konkretnej ustawy". - Nie dowiedziałem się nic o tych zagrożeniach w czasie debaty parlamentarnej, z raportów służb specjalnych i nie mam na dzisiaj takiej wiedzy. Możemy w takim razie spodziewać się w najbliższym czasie prowokacji i atakowania tego rynku - mówił prezydent. Wyjaśniał też, że jego zdaniem ustawa jest nadregulacją i dlatego nie mogła być podpisana.

Rząd o kryptowalutach

Dzień po zawetowaniu ustawy przez prezydenta premier Donald Tusk odniósł się do tego na X. "Powiedzieć, że weto prezydenta w sprawie kryptowalut jest dwuznaczne, to nic nie powiedzieć" - napisał. "W tle wielkie pieniądze, afery i śledztwa, tajemnicze zaginięcie 'króla kryptowalut', wspieranie kampanii radykalnej prawicy z udziałem prezydentów Dudy i Nawrockiego. Źle to wygląda - dodał.

O zagrożeniach w kontekście rynku kryptoaktywów politycy mówili też między innymi w czasie piątkowej debaty przed głosowaniem.

- Ustawa da nam narzędzia do skontrolowania tej części rynku kryptowalut, która jest ewidentnie (...) infiltrowana i zagospodarowana przez podmioty rosyjskie, białoruskie i podmioty z innych państw byłego Związku Sowieckiego - mówił Donald Tusk.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował zaś o tym, ile spraw dotyczących kryptowalut toczy się w prokuraturze. - Dane są bezwzględne. Od stycznia 2024 roku mamy 5824 spraw, które dotyczą kryptowalut. Te sprawy dotyczą polskich obywateli, wyłudzeń na polskich obywatelach. Tam są realne kwoty - powiedział.

Jak zaznaczył szef MS, to są realne sprawy w prokuraturze, a wiele jest umarzanych. - Przestępcy rozpływają się w sieci, nie mamy nadzoru - mówił minister sprawiedliwości.

Tusk zapowiedział, że rząd raz jeszcze złoży projekt ustawy o kryptowalutach i będzie namawiać prezydenta oraz opozycję do jego poparcia.

Celem zawetowanej ustawy o kryptowalutach - uchwalonej przez Sejm 7 listopada - była między innymi implementacja unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Zgodnie z ustawą nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowano niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

Nawrocki o "analizie wszystkich wniosków o ułaskawienie"

Nawrocki - odpowiadając na pytanie jednego z widzów Kanału Zero - poinformował też, że "od dwóch miesięcy trwa analiza wszystkich wniosków o ułaskawienie". Przypomniał też, że ułaskawienia to "wyłączna prerogatywa prezydenta Polski", a od dwóch miesięcy trwa analiza wszystkich wniosków w tej sprawie.

Takich pism - jak przekazał - "jest bardzo dużo, zdaje się ponad tysiąc". Zapewnił, że każda decyzja jest szczegółowo analizowana. - To wszystko zabiera trochę czasu, ale ułaskawieniami będę się zajmował na początku roku - zapowiedział. Zgodnie z art. 139 konstytucji prezydent może skorzystać z prawa łaski. Stosuje się ono "wobec osób skazanych wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w zakresie wymierzonej tym wyrokiem kary lub środków karnych". Nie można jednak ułaskawić osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Art. 139., Konstytucja RP [Prawo łaski]

