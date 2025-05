O co chodzi z drugim mieszkaniem Nawrockiego?

Nawrocki o sprawie mieszkania: opiekowałem się schorowanym człowiekiem, który przez lata był moim sąsiadem Źródło: TVN24

Okazuje się, że Karol Nawrocki ma nie jedno, ale dwa mieszkania. Drugie miał uzyskać w zamian za opiekę nad starszym "panem Jerzym", ale nie wie, że od kwietnia 2024 roku przebywa on w domu pomocy społecznej. Podobno w grudniu Nawrocki, który twierdzi, że "nie ma kluczy" do własnego lokalu, zapukał do drzwi mieszkania, ale nikogo nie zastał. Dlaczego nie zgłosił więc sprawy policji? Oto fakty, pytania i wątpliwości wokół 28-metrowej kawalerki, która stanęła w centrum kampanii wyborczej.

Kluczowe fakty: Według ustaleń Onetu, Nawrocki - wbrew publicznie składanym deklaracjom - nie ma jednego mieszkania, tylko dwa. Kandydat PiS potwierdził to w poniedziałek.

Jedno z mieszkań kandydat PiS miał otrzymać w dowód wdzięczności za opiekę nad starszym mężczyzną - panem Jerzym. Ten jednak przebywa w domu opieki społecznej

Podsumowujemy, co wiemy o mieszkaniach Nawrockiego.

1. Co Karol Nawrocki powiedział o mieszkaniach?

Nawrocki podczas przedwyborczej debaty organizowanej przez "Super Express" pod koniec kwietnia mówił, że ma jedno mieszkanie. Kandydat PiS przyznał to podczas odpowiedzi na pytanie od Magdaleny Biejat o jego stosunek do podatku katastralnego. To forma opodatkowania nieruchomości i jest ona uzależniona od wartości katastralnej nieruchomości, czyli od wartości domu, mieszkania, lokalu czy innego obiektu.

Nawrocki zapewniał, że "będzie obrońcą" Polaków przed tym podatkiem. - Mówię w imieniu Polek i Polaków zwykłych, takich jak ja, którzy mają jedno mieszkanie - powiedział.

Karol Nawrocki podczas debaty prezydenckiej mówił, że jest właścicielem jednego mieszkania Źródło: Super Express

2. Dwa mieszkania w oświadczeniu

Onet ustalił jednak, że Nawrocki nie ma jednego mieszkania, tylko dwa. Rzeczniczka Nawrockiego Emilia Wierzbicki przekazała sześć dni po debacie - i po publikacji Onetu - że informacja o dwóch mieszkaniach była w oświadczeniu majątkowym kandydata PiS.

Nawrocki "zawsze wykazywał prawo do własności tego mieszkania w oświadczeniach majątkowych" - napisała Wierzbicki.

Co ciekawe - sam Nawrocki w poniedziałek na konferencji prasowej przekazał, że nie upubliczni na razie oświadczenia majątkowego, bo musi o tym zdecydować, jako że jest prezesem IPN, Sąd Najwyższy, do którego ten dokument trafia.

❗️OŚWIADCZENIE



W nawiązaniu do artykułu przygotowywanego przez @JHarlukowicz dla portalu @OnetWiadomosci zamieszczam informacje dotyczące sprawy kawalerki w Gdańsku.



Wykorzystywanie obecnie sprawy kawalerki do ataku na Karola Nawrockiego dowodzi, że zaangażowano w brudną… — Emilia Wierzbicki (@EmiliaPob) May 4, 2025 Rozwiń

3. Gdzie mieszka Nawrocki?

Nawrocki mieszka z rodziną w 60-metrowym, trzypokojowym mieszkańcu w gdańskiej dzielnicy Siedlce. "To relatywnie nowe mieszkanie. Nawrocki wraz z żoną Martą kupili je pod koniec 2013 r. na rynku pierwotnym za zaciągnięty w banku Pekao kredyt. Do dziś w księdze wieczystej lokalu wpisana jest hipoteka na kwotę 571 tys. 481 zł i 60 gr" - informował Onet.

4. Co wiemy o drugim mieszkaniu?

Drugie mieszkanie to - według portalu Onet - kawalerka o powierzchni 28,5 metra kwadratowego, oddalona od pierwszego mieszkania Nawrockiego o około 20 minut spacerem. "Mieści się w dwupiętrowym bloku, również na gdańskich Siedlcach".

Według doniesień medialnych, mieszkanie to było wcześniej mieszkaniem komunalnym.

Karol Nawrocki w poniedziałek na konferencji prasowej w południe potwierdził, że mieszkanie ma 28 metrów.

5. Kiedy i jak Nawrocki wszedł w posiadanie mieszkania?

Według informacji Onetu, Nawrocki zakupił je wraz z żoną za gotówkę w 2017 roku od "Jerzego Ż.". "Karol Nawrocki przekazał Panu Jerzemu pieniądze na wykup mieszkania, które Pan Jerzy obiecał przekazać Nawrockiemu za świadczoną pomoc" - czytamy.

Według rzeczniczki Nawrockiego, "odkąd mieszkanie stało się formalnie własnością Karola Nawrockiego, ten nadal pomagał Panu Jerzemu, regularnie opłacając rachunki, robiąc zakupy spożywcze, wykupując leki itp.".

Jak zaznaczyła - pan Jerzy "wciąż jest dysponentem" mieszkania.

Sam Nawrocki powiedział w poniedziałek, że mieszkanie należy do niego, bo "opiekował się starym, schorowanym człowiekiem, który był przez lata jego sąsiadem" i "potrzebował jego pomocy". Dodał, że "nie ma do niego kluczy".

Pytania o mieszkania Nawrockiego. Ten zapewnia, że na konferencji prasowej "na wszystko odpowie" Źródło: TVN24

6. Kim jest pan Jerzy?

Kim zatem jest pan Jerzy, od którego Nawrocki kupił mieszkanie? "To sąsiad Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki jako społecznik przez wiele lat pomagał Panu Jerzemu, który jest osobą niepełnosprawną i samotną" - napisała rzeczniczka Nawrockiego Emilia Wierzbicki.

Jeśli sąsiad, to raczej daleki i już były. Daleki, bo - według Onetu - mieszkanie pana Jerzego było oddalone od mieszkania Nawrockiego o 20 minut spacerem (prawdopodobnie ponad kilometr), a były, bo teraz około 80-letni pan Jerzy żyje w domu pomocy społecznej.

"Ustaliliśmy, że mężczyzna został umieszczony w jednym z państwowych DPS-ów w Gdańsku i to pracownicy tej placówki się nim zajmują. Wiemy dokładnie, gdzie przebywa, ale ze względu na ochronę jego prywatności, nie podajemy tej informacji" - przekazał Onet.

Małgorzata Mielcarek o "zawiłej sprawie", związanej z drugim mieszkaniem Karola Nawrockiego Źródło: TVN24

Jest tu jednak pewna nieścisłość, bo w niedzielę Wierzbicki oznajmiła też, że Nawrocki nie ma już kontaktu z mężczyzną, który przekazał mu mieszkanie. Kontakt miał urwać się w grudniu zeszłego roku, kiedy kandydat chciał odwiedzić pana Jerzego w związku ze świętami Bożego Narodzenia - wynika z jej oświadczenia.

Nawrocki miał szukać pana Jerzego i pytać o miejsce jego pobytu wśród sąsiadów. Jak dowiedzieliśmy się z Onetu - pan Jerzy przebywa w domu pomocy społecznej, a dziennikarze nie mieli poważniejszego problemu z jego odnalezieniem.

Karol Nawrocki pytany przez dziennikarzy w poniedziałek, dlaczego nie zawiadomił służb - na przykład policji - gdy nie mógł odnaleźć lokatora swojego mieszkania, "do którego nie ma kluczy", nie odpowiedział.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo