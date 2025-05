Karol Nawrocki na wiecu Trzaskowskiego. Zapytał o pierwsze decyzje 

Nawrocki na wiecu Trzaskowskiego. Zapytał o pierwsze decyzje Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski spotkał się ze swoimi wyborcami w Kaliszu w nietypowej formule. Wybrani chętni mogli zadać pytania Trzaskowskiemu bezpośrednio, siedząc na przeciwko niego na scenie.

"To jest symboliczne, że rozmawiamy z Karolem Nawrockim"

Jeden z uczestników spotkania przedstawił się jako Karol Nawrocki. - Proszę wszystkich, żeby na moje nazwisko i imię nie głosowali - zażartował.

Zapytał Trzaskowskiego, jakie pierwsze trzy decyzje podejmie jako prezydent. - To jest bardzo dobre pytanie, bo ja się nad tym zastanawiałem przez te ostatnie tygodnie. I pierwsza decyzja, która dla mnie jest niesłychanie ważna, to jest kwestia kwoty wolnej od podatku. 60 tysięcy. Takie było zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej - mówił Trzaskowski. Dodał, że będzie rozmawiał z rządem, aby stało się to natychmiast albo w sierpniu złoży własną propozycję.

Jako kolejne kwestie wymienił kwestie związane z mieszkalnictwem oraz sądownictwem.

- To naprawdę nie było wyreżyserowane, bo pana spotkałem tutaj, na placu. Myślę, że to jest symboliczne, że rozmawiamy z Karolem Nawrockim, prawda? Ale niech to będzie dobry symbol i dobry omen, drodzy państwo, do właśnie tego, że można prowadzić rozmowę - mówił Trzaskowski.