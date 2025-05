Skąd milczenie Nawrockiego? "Raz odpowiedział i stąd te problemy"

Izdebski o konferencji Nawrockiego: raz już odpowiedział na konkretne pytanie i stąd problemy z tym mieszkaniem Źródło: TVN24

Krzysztof Izdebski, ekspert fundacji imienia Stefana Batorego, ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że historia z drugim mieszkaniem Karola Nawrockiego "nie jest dobra" dla kandydata PiS. Jego zdaniem podważa ona "coś, na czym PiS zbudował swoją opowieść w 2015 roku".

Pod koniec kwietnia portal Onet ujawnił, że Karol Nawrocki wbrew deklaracji z debaty prezydenckiej w "Super Expresie", jest właścicielem dwóch mieszkań, a nie jednego. Poza mieszkaniem, w którym mieszka wraz z rodziną, kandydat PiS na prezydenta posiada również kawalerkę w Gdańsku.

Kontrowersje wokół mieszkania Karola Nawrockiego zdominowały w poniedziałek kampanię wyborczą. W trakcie konferencji prasowej w Węgrowie Nawrocki odpowiadał na pytania związane z jego drugim mieszkaniem i byłym lokatorem, którym miał się opiekować w zamian za przekazanie kawalerki.

"Nawrocki ma niższe poparcie niż deklarowane poparcie dla PiS"

Zdaniem Krzysztofa Izdebskiego, eksperta fundacji im. Stefana Batorego sprawa z drugim mieszkaniem Nawrockiego "nie bardzo" wpłynie na kampanię. Według gościa "Faktów po Faktach" znaczny spadek deklarowanego poparcia dla kandydata PiS "pewnie nie nastąpi".

Jak zaznaczył, wiąże się to z głęboką polaryzacją oraz widoczne jest "brzydko mówiąc, ubetonowienie pewnych elektoratów". - Karol Nawrocki ma niższe poparcie niż deklarowane poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, więc on jeszcze do tego sufitu, przynajmniej jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, nie dobił, a ta historia, ona nie jest dobra, szczególnie niecałe dwa tygodnie przed wyborami - ocenił Izdebski.

- Nie jest dobra z kilku powodów. Jednym z ważniejszych jest to, że w jakimś sensie podważa to coś, na czym PiS jednak dosyć dobrze zbudował swoją opowieść już w 2015 roku, czyli takiej troski społecznej o wspólnotę, o pomaganie - wskazał Izdebski.

Co wiemy o drugim mieszkaniu Nawrockiego? Podsumowanie Źródło: TVN24

Konferencja Nawrockiego zasłonięta "ścianą kakofoniczną"

W rozmowie poruszono temat niedzielnego oświadczenia opublikowanego przez rzeczniczkę sztabu wyborczego kandydata PiS Emilię Wierzbicki. Zdaniem gościa TVN24 było ono "nieudane" i miało pokazać Nawrockiego jako "osobę która pomaga".

Z kolei pytany o poniedziałkową konferencję Nawrockiego, w trakcie której pytania dziennikarzy były zakłócane przez okrzyki sympatyków kandydata PiS, Izdebski powiedział, że miał skojarzenie "ze ścianą kakofoniczną, która zabezpiecza Karola Nawrockiego przed dziennikarzami" lub "dającą poczucie, że on w każdej chwili może odwołać się do nastroju wiecowego niż odpowiadać na konkretne pytania".

- Zresztą raz już odpowiedział na to konkretne pytanie i to stąd te problemy z tym mieszkaniem - stwierdził Krzysztof Izdebski. Jak dodał, Nawrockiemu "wyjaśnianie do końca nie służy". - To już jest pewna strategia pewnej ucieczki - wskazał.

- Właśnie w tych spolaryzowanych wyborach liczy się też kwestia mobilizacji zwolenników i demobilizacji przeciwników - podkreślił Krzysztof Izdebski.