- Dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej. Miałem być w miejscu, gdzie promocję na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać 136 dzielnych Polek i Polaków, przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - powiedział szef rządu w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przed godziną 13.
Jak mówił, "przed każdym 11 listopada tego typu wnioski płyną do kancelarii prezydenta". - Ci młodzi ludzie po studiach, po kursach oficerskich idą tam nie dla kariery, to są patrioci. Wszyscy czekali na te pierwsze stopnie oficerskie. Oni - przyszli bohaterowie, ich rodziny, ich matki. Tam idą ci młodzi ludzie, żeby służyć Polsce. To jest ich jedyny wybór - mówił.
- I oni właśnie przed 11 listopada mieli dostać promocję na pierwszy stopień oficerski. Nie dostaną tej promocji, nie wiem, dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji - przekazał.
- To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów - ocenił.
Pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce prezydent na wniosek ministra obrony narodowej.
Redakcja tvn24.pl zwróciła się do kancelarii prezydenta z pytaniem o powód decyzji Karola Nawrockiego. Czekamy na odpowiedź.
Dobrzyński: zaskoczenie i przykrość to za mało
Na platformie X głos zabrał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.
"Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego z pełną odpowiedzialnością ślubują strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Nie przypominam sobie w historii tych służb, żeby którykolwiek prezydent odmówił podpisania im nominacji oficerskich. Rozmawiałem z funkcjonariuszami ABW i SKW. Zaskoczenie i przykrość - to za mało, żebym mógł wyrazić to, co oni teraz czują" - napisał Jacek Dobrzyński.
Wcześniej Dobrzyński mówił w rozmowie z TVN24, że "to są ludzie, którzy mają swoje sukcesy zawodowe" i którzy "narażają własne zdrowie i życie po to, żebyśmy my, Polacy, mogli żyć w bezpiecznym państwie". Ocenił, że odmowa nadania im pierwszego stopnia oficerskiego, który "jest bardzo ważny, jest niesamowitym skandalem".
Siemoniak: cios w system bezpieczeństwa państwa
Sam minister koordynator służb specjalnych również skomentował sprawę. "Bezprecedensowa odmowa prezydenta podpisania promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Cios w system bezpieczeństwa państwa i uderzenie w ludzi chcących służyć Polsce" - ocenił Tomasz Siemoniak.
Autorka/Autor: js,fil/ads
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP