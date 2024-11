- Niezwykły zmysł organizacyjny, energia. Połączenie niezwykłej troski o pamięć, szacunku dla tradycji, dla wiary i tradycji polskiej, dla jej bohaterów. Z otwarciem na nowoczesność, włączeniem do działania Instytutu Pamięci Narodowej najnowszych technologii, pozwalających dotrzeć do wyobraźni nowych pokoleń z przesłaniem Niepodległej (Polski - red.) i jej wielkości - dodał profesor Nowak.

Historyk mówił, że tradycja obywatelska zobowiązuje do tego "żebyśmy w imię wolności i rozwoju RP zabierali głos niezależnie od tego, co dyktują autorytety medialne, co dyktują wylansowani w danym momencie przez media i stojące za nimi siły, politycy". - Żebyśmy szukali kandydatów, którzy mogą poprowadzić Rzeczpospolitą do nowych zwycięstw, do odzyskania godnego jej miejsca w Europie - twierdził profesor Nowak.