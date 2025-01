Trzaskowski o "poważnej chorobie, na którą choruje PiS", Zandberg "nadal chce zmiany"

Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami. Kandydaci ruszyli w Polskę i spotykają się z wyborcami, prezentują swój program i zachęcają do głosowania. W piątek kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski odwiedził Grabówkę, a kandydat partii Razem Adrian Zandberg - Kraków. Rzeczniczka kandydata PiS Karola Nawrockiego zapowiedziała, że jego konwencja programowa odbędzie się w połowie lutego. Do wyborów zostało 121 dni.

Trzaskowski: głos mieszkańców powinien być zawsze najważniejszy

Zandberg: my nadal chcemy zmiany

Przed południem w Krakowie z wyborcami spotkał się Adrian Zandberg, kandydat partii Razem. Na konferencji prasowej stwierdził między innymi, że "od roku widzimy, że ten rząd zawodzi miliony ludzi, którzy idąc na wybory, liczyli na prawdziwą zmianę". - Liczyli na nią, głosując do Sejmu, liczyli na nią głosując do Senatu - dodał.

- Proszę państwa, najwyższy czas, żeby wysłać tym, którzy rządzą, czytelny sygnał, że my nadal chcemy zmiany. Że nas nie satysfakcjonuje to, że panów z PiS-u zamienili panowie z Platformy i teraz tak jak tamci jak stonka obsiadli spółki Skarbu Państwa, tak teraz ci jak stonka obsiadają spółki Skarbu Państwa - mówił.

- Nas nie zadowala to, że na miejsce skrajnego konserwatyzmu Prawa i Sprawiedliwości mamy u władzy ludzi, dla których nawet lekcje o zdrowiu to jest coś, na co nie mogą się zgodzić, bo ich dziewiętnastowieczne poglądy na to nie pozwalają. Możemy im wysłać sygnał, że nie zgadzamy się na to, że minął rok i kluczowe sprawy, jeżeli chodzi o prawa kobiet, nie zostały pchnięte do przodu, nie zostały rozwiązane w żaden sposób - kontynuował. Wyjaśnił, że "tą okazją będą wybory prezydenckie".