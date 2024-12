"Nawrocki odklejony nie tylko od partii i polityki, ale trochę i od rzeczywistości"

Jaka będzie kampania?

Zwrócił też uwagę, że Polacy są już przyzwyczajeni do podsycania emocji podczas kampanii wyborczej, przez co są już na to w pewnym stopniu "uodpornieni". - Ludzie wiedzą, że oni (kandydaci na prezydenta - red.) będą usiłowali nas kupić rozmaitymi emocjami. Ale nie wszystko, co politycy będą chcieli sprzedać, ludzie muszą koniecznie kupować - dodał prof. Rychard.

Nawrocki "jest poważnym konkurentem"

Prof. Rychard: Nawrocki odklejony nie tylko od partii, nie tylko od polityki, ale trochę i od rzeczywistości

- W którymś momencie te pytania, co robi po wyjściu z siłowni, będą zadawane i wtedy powiedzenie, że on się odkleja od partii, nie będzie wystarczające. A on się nadmiernie odkleja w ogóle od polityki. Jeżeli on mówi, że on nic nie uważa w sprawie pana Romanowskiego - w tym temacie politycznym, który być może będzie tematem także dla przyszłego prezydenta - to on w ten sposób jest odklejony nie tylko od partii, nie tylko od polityki, ale trochę i od rzeczywistości - ocenił prof. Rychard.