Owsiak: WOŚP nie będzie współpracować z firmami reklamującymi się w TV Republika Źródło: TVN24

Na ogrodzeniu domu Jerzego Owsiaka pojawiły się namalowane sprayem napisy, między innymi "sepsa" i pięć gwiazdek połączone z jego nazwiskiem. Prezes Fundacji WOŚP poinformował o tym we wpisie na Facebooku. "Dla nas kolejne traumatyczne przeżycie. Uciekać stąd. Strach. A jak podpalą? To błagam, zadzwońcie, żebyśmy zdążyli wybiec" - napisał. Stwierdził, że takie działanie to "dalszy ciąg tego medialnego nakręcania pomówień i oskarżeń z agresywnej stacji telewizyjnej".

"Ruszyła droga krzyżowa. Nasz letniskowy dom (120 m2) stoi przy drodze do kościoła. Jest okazja, aby rozwiać te wszystkie komentarze o moich domach i willach. To jedyny dom, jaki mamy. Drewniany, dobrze się w nim czujemy. Dużo zielonego dookoła i bardzo mili sąsiedzi. No i pojawiły się bazgroły wymalowane sprayem. Konkretne i agresywne" - napisał Owsiak w sobotę wieczorem na Facebooku. Załączył też kilka zdjęć zniszczonego ogrodzenia. Wśród namalowanych napisów jest między innymi "sepsa". Walka z sepsą była głównym celem zbiórki w 2023 roku.

Prezes Fundacji WOŚP stwierdził, że takie działanie to "dalszy ciąg tego medialnego nakręcania pomówień i oskarżeń z agresywnej stacji telewizyjnej". "Zniszczone robione rok temu ogrodzenie. Dla nas kolejne traumatyczne przeżycie. Uciekać stąd. Strach. A jak podpalą? To błagam, zadzwońcie, żebyśmy zdążyli wybiec. Takie dzikie pomysły, a tu właśnie ruszyła droga krzyżowa. Nasz domek jest na trasie wędrówki do kościoła. Płot jak pierwsza stacja. Nazwę można wymyślić" - napisał.

"A w poniedziałek ruszamy z kolejnym Konkursem Ofert - kupujemy sprzęt dla pulmonologii, dla jednostek OSP i WOPR (zakupy popowodziowe) i dla Centrum Naukowo-Szkoleniowego w Otwocku. Dwa dni i moc urządzeń i negocjacji cenowych. Nawet nie ma kiedy tego zamalować. A może zostawimy" - dodał na zakończenie wpisu.

Ruszyła droga krzyżowa Nasz letniskowy dom (120 m2) stoi przy drodze do kościoła. Jest okazja, aby rozwiać te... Posted by Jurek Owsiak on Saturday, April 5, 2025 Rozwiń Źródło: Facebook

Groźby wobec Jerzego Owsiaka

W ostatnim czasie pod adresem Owsiaka kierowano groźby karalne.

Pod koniec marca mieszkaniec Odrzykonia został skazany przez Sąd Rejonowy w Krośnie na osiem miesięcy więzienia za wpis na Facebooku "100 tys. zł za zabicie Owsiaka. Zabić Owsiaka. Strzelać w was i Owsiaka".

Pod koniec stycznia Prokuratura Krajowa informowała, że prowadzonych jest kilkanaście postępowań w sprawie kierowania gróźb lub nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa wobec Jerzego Owsiaka. Jak informował wówczas rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, "w składanych wyjaśnieniach część podejrzanych wskazywała, że inspiracją do popełnienia czynów był przekaz medialny na temat Jerzego Owsiaka".

CZYTAJ TEŻ: Groźby wobec Jerzego Owsiaka. Prokuratura: prowadzimy kilkanaście postępowań

Tuż przed 33. Finałem WOŚP, który odbył się 26 stycznia tego roku, Fundacja Basta opublikowała przygotowany na jej zlecenie raport Instytutu Monitorowania Mediów. Wynika z niego, że spośród 218 materiałów wyemitowanych między 1 a 12 stycznia 2025 roku w Telewizji Republika i wPolsce24 o WOŚP i Jerzym Owsiaku, 89 procent miało charakter jednoznacznie negatywny.

Koncentrowały się na personalnych atakach i podważaniu transparentności działań fundacji. Przekazy dotarły łącznie do 13 milionów odbiorców, a ekwiwalent reklamowy takich materiałów oszacowano na 3,82 miliona złotych - wynika z raportu.