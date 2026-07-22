Polska Jest decyzja w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich

Sylwia Gregorczyk-Abram po zatwierdzeniu jej nominacji na RPO przez Senat Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Za powołaniem Sylwii Gregorczyk-Abram było 59 senatorów, przeciwko zagłosowało 25. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Procedura wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich

RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu. W piątek sejmowa większość wyraziła poparcie dla wyboru Gregorczyk-Abram.

Kandydaturę Gregorczyk-Abram na RPO wysunęli posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Kontrkandydatem był zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL, w III RP związany ze środowiskiem PiS, szef warszawskiego klubu "Gazety Polskiej".

Dowiedz się więcej: Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm zdecydował

Kim jest Sylwia Gregorczyk-Abram, nowa RPO

Gregorczyk-Abram to urodzona w 1982 roku adwokatka, absolwentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy, Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W maju 2025 roku została przewodniczącą komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023, która działała przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Prawniczka angażuje się w sprawy osób z niepełnosprawnościami. Wielokrotnie odwoływała się do osobistego doświadczenia - mamy dziecka z niepełnosprawnością.

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