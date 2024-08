"Zwycięstwo byłoby wynikiem jakiegoś cudu". Kaczyński o szansach Morawieckiego

Mateusz Morawiecki w wyborach prezydenckich miałby pewne wejście do drugiej tury, ale zwycięstwo w niej byłoby wynikiem jakiegoś cudu - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Radiem Maryja. Dodał, że były szef rządy byłby tym kandydatem, "którego bardzo łatwo zaatakować".

Kaczyński ocenił, że Morawiecki ma silną pozycję w partii i "na pewno szerokie poparcie wśród pewnej części działaczy, którzy się do niego przyzwyczaili". Zaznaczył, że na swoją pozycję w PiS były premier "mocno zapracował". Zdaniem prezesa PiS Morawiecki jest jednak tym kandydatem, którego bardzo łatwo zaatakować. "Mateusz Morawiecki jest obciążony pełnieniem funkcji premiera i podejmowaniem trudnych decyzji. To powoduje, że ma pewne wejście do drugiej tury, ale zwycięstwo w niej byłoby wynikiem jakiegoś cudu" - stwierdził prezes PiS.