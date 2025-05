Kaczyński zachwala Nawrockiego. "Jest wyższy i to tak z osiem centymetrów"

Kaczyński o Nawrockim: jest wyższy i silniejszy od Trzaskowskiego Źródło: TVN24

On widzi, że popełniliśmy błędy, tu się często spieramy, ale generalnie jego kierunek jest taki sam jak nasz - powiedział w niedzielę o Karolu Nawrockim prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W swoim przemówieniu porównywał także wzrost kandydatów na prezydenta.

Kluczowe fakty: Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura dwa tygodnie później, 1 czerwca.

Jarosław Kaczyński odwiedził w niedzielę miejscowość Gryfino w woj. zachodnio-pomorskim, gdzie zachęcał wyborców do głosowania na kandydata PiS Karola Nawrockiego.

Kaczyński przekonywał, że Nawrockiemu "można ufać" i zestawiał jego cechy fizyczne z kontrkandydatem.

Kaczyński w niedzielę w gryfińskim domu kultury spotkał się z sympatykami partii i mobilizował do głosowania na Karola Nawrockiego w zbliżających się wyborach prezydenckich.

- Co reprezentuje sobą doktor Karol Nawrocki? On reprezentuje program, który my żeśmy realizowali. On widzi, że popełniliśmy błędy. Tu się często spieramy. Uważamy, że pewne rzeczy były do zrobienia tak, jak żeśmy to zrobili, inaczej się nie dało, chociaż były tam różnego rodzaju błędy. To jest bezpartyjny kandydat, można powiedzieć taki ponadpartyjny. Ale generalnie jego kierunek jest taki sam jak nasz - powiedział prezes PiS.

Według niego Nawrockiemu "można wierzyć". - Przez całe swoje życie zawodowe, pracując w IPN-ie, w Muzeum II Wojny Światowej, ten patriotyczny kierunek reprezentował - dodał.

Prezes PiS wskazał, że zwycięstwo Nawrockiego w wyborach oznaczać będzie kontynuowanie linii prezydenta Andrzeja Dudy i "dobre relacje z Białym Domem". - Śmiano się z wizyty Nawrockiego w Waszyngtonie. A jak potraktowano Donalda Tuska podczas ostatniej wizyty (w Kijowie)? To jest płacz i zgrzytanie zębów - mówił Kaczyński.

Jarosław Kaczyński w Gryfinie

- Mogę powiedzieć jedną rzecz, chociaż mnie, skromnej postury człowiekowi, to trudno mówić. Nawrocki jest wyższy od Trzaskowskiego. I to tak wyższy z osiem centymetrów, a to już jest różnica. Już nie mówiąc o tym, że jest silniejszy cztery razy albo i sześć - twierdzi Jarosław Kaczyński.

W sali Gryfińskiego Domu Kultury, gdzie jest ok. 150 miejsc siedzących, zgromadziło się ok. 250 osób. Na zewnątrz oczekiwało jeszcze kilkudziesięciu sympatyków partii. W spotkaniu udział wzięli m.in. poseł PiS Dariusz Matecki, europoseł, były szef MSWiA Joachim Brudziński, posłowie Artur Szałabawka, Marek Gróbarczyk, Zbigniew Bogucki (szef PiS w Szczecinie) i Czesław Hoc (przewodniczący partii w Koszalinie).

Sprawa drugiego mieszkania Nawrockiego

Miniony tydzień kampanii wyborczej zdominował temat nieruchomości Karola Nawrockiego. Wbrew wcześniejszej deklaracji, kandydat PiS posiada dwa mieszkania, a nie jedno. Ponadto wątpliwości budzą okoliczności nabycia przez niego gdańskiej kawalerki od 80-letniego pana Jerzego.

W trakcie konferencji 6 maja poseł PiS i były minister edukacji Przemysław Czarnek prezentował dokumenty związane z kupnem przez Nawrockiego mieszkania. Według niego nie została zawarta między Jerzym Ż. a Nawrockim żadna umowa zobowiązująca kandydata PiS do opieki nad seniorem.

Interia dotarła jednak do dokumentu, który stoi w sprzeczności ze słowami Czarnka. Zgodnie z tym oświadczeniem, Karol Nawrocki w 2021 roku podpisał zobowiązanie do dożywotniej opieki nad panem Jerzym. Co więcej, Nawrocki przyznał, że do czasu medialnych publikacji nie wiedział, gdzie znajduje się senior, od którego nabył mieszkanie. Jak poinformował Onet i potwierdził urząd miejski w Gdańsku, Jerzy Ż. od ponad roku przebywa w domu pomocy społecznej.