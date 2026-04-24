Polska Kaczyński wezwany do prokuratury. Ma zeznawać w sprawie "dwóch wież" Kuba Koprzywa |

Kaczyński o sprawie "dwóch wież": to są konfabulacje

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba potwierdził w rozmowie z tvn24.pl, że Jarosław Kaczyński został wezwany do prokuratury w sprawie "dwóch wież" w charakterze świadka.

Skiba przekazał, że w wezwaniu wyznaczono termin 20 maja tego roku. Przekazał też, że prokuratura ma potwierdzenie stawiennictwa świadka.

Informację o wezwaniu Kaczyńskiego do prokuratury jako pierwsze podało Radio ZET.

Śledztwo w sprawie tak zwanych dwóch wież

Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież i doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 1,3 mln euro poprzez wprowadzenie go w błąd trwa od lutego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Chodzi o sprawę wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie.

Jest to jedna z 200 spraw, które znalazły się w raporcie Prokuratury Krajowej ze stycznia tego roku z audytu postępowań z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy w latach 2016-2023. Jednym z wątków tego raportu jest kwestia postępowania sprzed ponad czterech lat, określanego jako sprawa dwóch wież. Zakończyło się ono odmową wszczęcia śledztwa, które od lutego 2019 r. prowadziła warszawska prokuratura okręgowa w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zawiadomienie takie pod koniec stycznia 2019 r. złożył jeden z pełnomocników Birgfellnera.

