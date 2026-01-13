Kaczyński chce jednoczyć "obóz patriotyczny"

Kaczyński o "skonsolidowaniu obozu patriotycznego" Źródło: TVN24

Jarosław Kaczyński stwierdził, że pierwszym krokiem w celu wygrania wyborów parlamentarnych w 2027 r. jest zjednoczenie obozu patriotycznego, który - według niego - "powinien dzisiaj w Polsce wygrać wybory i to bez specjalnego trudu". Prezes PiS wyjaśnił, że w tym obozie mieszczą się PiS i trzy "Konfederacje" (Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka oraz Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena, a także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna).

- Cały problem polega na tym, że obóz patriotyczny nie jest zjednoczony, a w jakiejś mierze podlega także różnego rodzaju manipulacjom - dodał.

Kaczyński o współpracy ze skrajną prawicą

- Musimy się zjednoczyć z tymi, z którymi zjednoczyć się można. Musimy przekonywać elektorat (...) do tego, że nie jest żadną zaletą to, że ktoś mówi, że nigdy nie rządził, bo to oznacza, że on nie wie, jak rządzić - ocenił Kaczyński. Przypomniał, że PiS rozpoczęło już tworzenie programu na przyszłe wybory. Podkreślił, że tym razem musi być to program dla "całej patriotycznej Polski".

Jak mówił, postulaty Nowej Nadziei można opisać jako "darwinizm społeczny, skrajny liberalizm, który w ogóle nie liczy się z interesem zwykłych ludzi". - To jest załamanie pewnego porządku społecznego, do którego Polacy są już przyzwyczajeni, a tam po cichu są jeszcze inne plany - zauważył prezes PiS. Podkreślił, że w kontekście Nowej Nadziei "nie bardzo widzi możliwość współpracy". Jak dodał, w ugrupowaniu słychać też zarzut: "PiS, PO, jedno zło". Tymczasem, zaznaczył, między tymi dwoma partiami "jest przepaść".

Kaczyński na spotkaniu w Węgrowie Źródło: PAP/Przemysław Piątkowski

Wśród zagrożeń dla jedności prawicy Kaczyński powiedział, że "szlabanem" jest Konfederacja Korony Polskiej. - Wchodząc tam w układ, odcinamy się od całego Zachodu, ale przede wszystkim od tego państwa, które w tej chwili gwarantuje nam bezpieczeństwo - zaznaczył.

Z kolei lidera Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka Kaczyński opisał jako "młodego, dobrze bardzo zapowiadającego się polityka". - Ostatnio go atakują, że studiów nie skończył. Oczywiście uważam, że polityk powinien skończyć studia, ale są ludzie, którzy nie skończyli, a są mądrzy, a są tacy, którzy są profesorami, i są głupi - stwierdził.

Koalicja PiS-u z Braunem? Kaczyński wyklucza

Wcześniej, podczas piątkowego briefingu w Sejmie prezes PiS wyraził nadzieję, że Konfederacja Korony Polskiej "nie znajdzie się w parlamencie". Podkreślił, że Grzegorza Brauna uważa za polityka, który "dalece przekroczył granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej". Dodał, że głosowanie na Brauna jest "całkowicie nieefektywne", ponieważ - jak argumentował - jeżeli Polska chce utrzymać podstawy bezpieczeństwa, to "nowy rząd nie może być rządem z udziałem czy poparciem zwolenników pana Brauna".

Już w połowie 2025 r. źródła związane z PiS przekazywały, że ugrupowanie zabiega o koalicjanta, którym mogła zostać Konfederacja. Z kolei głosy płynące z Konfederacji mówiły wtedy o niepoważnej propozycji i oceniły ją jako grę obliczoną na pozyskanie elektoratu ugrupowania. Od tamtego czasu zarówno politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński, jaki i posłowie Konfederacji, w tym lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen, krytykowali się wzajemnie w mediach.

Pod koniec grudnia 2025 r. posłowie PiS i Konfederacji w rozmowie przyznali, że to w prezydencie Karolu Nawrockim widzą patrona prawicowego paktu senackiego, a być może też głównego rozgrywającego ewentualnej powyborczej koalicji. Ponadto, politycy z Konfederacji nie odrzucili współpracy z Konfederacją Korony Polskiej europosła Grzegorza Brauna, ale - jak podkreślili - ponowne działanie z nim w jednym ugrupowaniu jest wykluczone.

