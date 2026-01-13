Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

Kaczyński chce jednoczyć "obóz patriotyczny"

Kaczyński na spotkaniu w Węgrowie
Kaczyński o "skonsolidowaniu obozu patriotycznego"
Źródło: TVN24
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami w Węgrowie stwierdził, że trzeba zjednoczyć obóz patriotyczny, który powinien dzisiaj w Polsce wygrać wybory bez specjalnego trudu. Dodał, że na wybory parlamentarne w 2027 roku PiS musi przygotować program dla "całej patriotycznej Polski".

Jarosław Kaczyński stwierdził, że pierwszym krokiem w celu wygrania wyborów parlamentarnych w 2027 r. jest zjednoczenie obozu patriotycznego, który - według niego - "powinien dzisiaj w Polsce wygrać wybory i to bez specjalnego trudu". Prezes PiS wyjaśnił, że w tym obozie mieszczą się PiS i trzy "Konfederacje" (Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka oraz Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena, a także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna).

- Cały problem polega na tym, że obóz patriotyczny nie jest zjednoczony, a w jakiejś mierze podlega także różnego rodzaju manipulacjom - dodał.

Kaczyński o współpracy ze skrajną prawicą

- Musimy się zjednoczyć z tymi, z którymi zjednoczyć się można. Musimy przekonywać elektorat (...) do tego, że nie jest żadną zaletą to, że ktoś mówi, że nigdy nie rządził, bo to oznacza, że on nie wie, jak rządzić - ocenił Kaczyński. Przypomniał, że PiS rozpoczęło już tworzenie programu na przyszłe wybory. Podkreślił, że tym razem musi być to program dla "całej patriotycznej Polski".

Jak mówił, postulaty Nowej Nadziei można opisać jako "darwinizm społeczny, skrajny liberalizm, który w ogóle nie liczy się z interesem zwykłych ludzi". - To jest załamanie pewnego porządku społecznego, do którego Polacy są już przyzwyczajeni, a tam po cichu są jeszcze inne plany - zauważył prezes PiS. Podkreślił, że w kontekście Nowej Nadziei "nie bardzo widzi możliwość współpracy". Jak dodał, w ugrupowaniu słychać też zarzut: "PiS, PO, jedno zło". Tymczasem, zaznaczył, między tymi dwoma partiami "jest przepaść".

Kaczyński na spotkaniu w Węgrowie
Kaczyński na spotkaniu w Węgrowie
Źródło: PAP/Przemysław Piątkowski

Wśród zagrożeń dla jedności prawicy Kaczyński powiedział, że "szlabanem" jest Konfederacja Korony Polskiej. - Wchodząc tam w układ, odcinamy się od całego Zachodu, ale przede wszystkim od tego państwa, które w tej chwili gwarantuje nam bezpieczeństwo - zaznaczył.

Z kolei lidera Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka Kaczyński opisał jako "młodego, dobrze bardzo zapowiadającego się polityka". - Ostatnio go atakują, że studiów nie skończył. Oczywiście uważam, że polityk powinien skończyć studia, ale są ludzie, którzy nie skończyli, a są mądrzy, a są tacy, którzy są profesorami, i są głupi - stwierdził.

Koalicja PiS-u z Braunem? Kaczyński wyklucza

Wcześniej, podczas piątkowego briefingu w Sejmie prezes PiS wyraził nadzieję, że Konfederacja Korony Polskiej "nie znajdzie się w parlamencie". Podkreślił, że Grzegorza Brauna uważa za polityka, który "dalece przekroczył granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej". Dodał, że głosowanie na Brauna jest "całkowicie nieefektywne", ponieważ - jak argumentował - jeżeli Polska chce utrzymać podstawy bezpieczeństwa, to "nowy rząd nie może być rządem z udziałem czy poparciem zwolenników pana Brauna".

Tusk o "deklaracji Kaczyńskiego". "Jest gotów poświęcić wszystko"
Tusk o "deklaracji Kaczyńskiego". "Jest gotów poświęcić wszystko"

Już w połowie 2025 r. źródła związane z PiS przekazywały, że ugrupowanie zabiega o koalicjanta, którym mogła zostać Konfederacja. Z kolei głosy płynące z Konfederacji mówiły wtedy o niepoważnej propozycji i oceniły ją jako grę obliczoną na pozyskanie elektoratu ugrupowania. Od tamtego czasu zarówno politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński, jaki i posłowie Konfederacji, w tym lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen, krytykowali się wzajemnie w mediach.

Pod koniec grudnia 2025 r. posłowie PiS i Konfederacji w rozmowie przyznali, że to w prezydencie Karolu Nawrockim widzą patrona prawicowego paktu senackiego, a być może też głównego rozgrywającego ewentualnej powyborczej koalicji. Ponadto, politycy z Konfederacji nie odrzucili współpracy z Konfederacją Korony Polskiej europosła Grzegorza Brauna, ale - jak podkreślili - ponowne działanie z nim w jednym ugrupowaniu jest wykluczone.

Autorka/Autor: ms

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Przemysław Piątkowski

