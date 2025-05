Kaczyński o tym, kto zapewni dobre relacje z USA. "To jest prezydent Trzaskowski"

Kaczyński: rząd i prezydent, którzy mogliby doprowadzić do tego, żeby stosunki polsko-amerykańskie były dobre, to Trzaskowski i rząd PiS Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Jarosław Kaczyński oświadczył na konferencji, że polski prezydent, który razem z rządem PiS mógłby doprowadzić do tego, by stosunki polsko-amerykańskie były bardzo dobre, to "jest prezydent Trzaskowski".

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w środę zorganizował konferencję w siedzibie swojej partii w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej.

Był tam pytany między innymi o to, jaki wpływ na decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z ograniczenia eksportu zaawansowanych chipów miał Karol Nawrocki. Ocenił, że "ten wpływ był daleko idący".

- Nie ma najmniejszej wątpliwości, że polski rząd i polski prezydent, którzy mogliby, mówię tu o przyszłości, doprowadzić do tego, żeby stosunki polsko-amerykańskie były bardzo dobre, to dzisiaj jest ogromnie ważne, to jest prezydent Trzaskowski i z czasem, bo oczywiście to musi być jakieś nowe rozwiązanie parlamentarne, prawdopodobnie już powyborcze, rząd Prawa i Sprawiedliwości z ewentualnymi sojusznikami - powiedział Kaczyński w pewnym momencie. Prezes PiS prawdopodobnie chciał powiedzieć o Karolu Nawrockim.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo