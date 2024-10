"Diabelska przewrotność" Kaczyńskiego. "Podważył działanie konstytucji"

Jarosław Kaczyński ostrzega przed tym, co sam chciał zrobić. To on skończył III Rzeczpospolitą w takim rozumieniu, że właściwie podważył działanie konstytucji - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezesa PiS, w której ten mówił o potrzebie nowej konstytucji i "systemie, który nie będzie tak łatwy do podważenia".

"Diabelska przewrotność"

Jego zdaniem prezes PiS "ostrzega przed tym, co sam chciał zrobić". - To on skończył III Rzeczpospolitą w takim rozumieniu, że właściwie podważył działanie konstytucji poprzez to, że, wprowadził do systemu fejkowy Trybunał Konstytucyjny, to on podważył cały system sądownictwa, to on odpowiada za rozsypkę prokuratury, to on odpowiada za masowe wyprowadzenie na cele wyborcze środków z funduszy państwowych, to on to wszystko zrobił i ludzie cudem to powstrzymali - wyliczał Kowal.