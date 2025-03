Kaczyński o szczegółach swojej rozmowy ze Skrzypek

Kaczyński o swojej rozmowie ze Skrzypek

We wtorek o przesłuchaniu Barbary Skrzypek mówił w "Tak jest" w TVN24 mecenas Jacek Dubois, który w nim uczestniczył. - Nie było sytuacji, która mogła wywołać jakikolwiek dyskomfort - ocenił. Dodał, że ze strony Skrzypek i jej pełnomocnika, którego nie dopuszczono do przesłuchania "nie było jakiegokolwiek wniosku o to, żeby odroczyć, przełożyć cokolwiek" i że nie było "żadnego symptomu" wskazującego na jej gorszy stan zdrowia.

Kaczyński "zmuszony" prosić o wsparcie finansowe na kampanię wyborczą

Konferencja prasowa PiS została zorganizowana w związku ze złożeniem przez komitet Karola Nawrockiego podpisów pod jego kandydaturą w Państwowej Komisji Wyborczej. Kaczyński po raz kolejny zaapelował do sympatyków jego partii o wsparcie finansowe na rzecz kampanii. - Zmuszony jestem poprosić także o dalsze wsparcie i to jeszcze bardziej intensywne, bo ta kampania wchodzi w decydującą fazę i to jest naprawdę w tej chwili bardzo potrzebne. To jest najpotrzebniejsza rzecz dla przyszłości Polski - powiedział Kaczyński.