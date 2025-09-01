Logo strona główna
Polska

Kaczyński o reparacjach: to nie jest proces krótki

Kaczyński o reparacjach: to nie jest proces krótki
Źródło: TVN24
Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że warunkiem uzyskania reparacji wojennych od Niemiec jest "jedność wszystkich poważnych sił politycznych w Polsce w tej sprawie". Stwierdził przy tym, że w naszym kraju rządzi formacja, która "reprezentuje interesy niemieckie".

Jarosław Kaczyński został zapytany na poniedziałkowej konferencji o możliwość uzyskania przez Polskę reparacji od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Według lidera PiS, chociaż taka możliwość istnieje, uzyskanie reparacji "to nie jest proces krótki i wymagający wielu różnych zabiegów".

- Warunkiem ich (reparacji) uzyskania jest jedność wszystkich poważnych sił politycznych w Polsce w tej sprawie. Dziś, o czym mówimy od wielu, wielu miesięcy, jeśli nawet nie lat, rządzi formacja, która jest zewnętrzna, reprezentuje, bo przecież widać to w bardzo wielu posunięciach, interesy niemieckie - ocenił prezes PiS, nie precyzując, jakie "posunięcia" ma na myśli.

Wyraził przy tym przekonanie, że w Niemczech jako wielki sukces dyplomacji powojennej postrzega się brak konieczności wypłaty Polsce odszkodowań w związku ze zbrodniami popełnionymi przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej.

Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Zdaniem Kaczyńskiego, Niemcy są państwem "postnazistowskim", ponieważ "nie odrzucili przeszłości, nie ukarali zbrodniarzy, stworzyli system taki, w którym zbrodniarze nie tylko nie zostali ukarani, ale mogli robić kariery polityczne", a także dlatego, że nie wypłacili poszkodowanym krajom reparacji.

Nawrocki: domagam się reparacji od Niemiec

Prezydent Karol Nawrocki w trakcie poniedziałkowych obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte powiedział, że budowa dobrych relacji z Niemcami jest uzależniona od kwestii uzyskania przez Polskę reparacji wojennych.

- Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam, dla naszej przyszłości - mówił.

- Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe, jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO potrzebuje i sprawiedliwości i prawdy i jasnych relacji z Niemcami, ale potrzebuje też reparacji od państwa niemieckiego - dodał Nawrocki.

Zaapelował też o wsparcie rządu w domaganiu się od Niemiec reparacji. - Wierzę, że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydenta na arenie międzynarodowej i zbudujemy naszą prawdziwą bezpieczną przyszłość razem z naszymi zachodnimi sąsiadami - powiedział.

Sprawa odszkodowań od Niemiec

Temat odszkodowań dla ofiar II wojny światowej jest poruszany podczas rozmów polskiego rządu ze stroną niemiecką. Zapowiedź wsparcia dla żyjących jeszcze Polaków poszkodowanych w II wojnie światowej padła podczas pierwszych od 2018 roku polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, do których doszło na początku lipca 2024 roku, jednak szczegóły tej pomocy pozostały niesprecyzowane.

3 października 2022 roku ówczesny minister spraw zagranicznych w rządzie PiS Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domagała się w niej między innymi odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód. Kwota taka zawarta została w ogłoszonym 1 września 2022 roku raporcie autorstwa zespołu kierowanego przez posła PiS Arkadiusza Mularczyka dotyczącym strat poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

3 stycznia 2023 roku MSZ przekazało, że niemiecki resort dyplomacji udzielił odpowiedzi na tę notę, uznając, że sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

