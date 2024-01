Jarosław Kaczyński ukarany naganą przez sejmową komisję etyki

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został ukarany naganą przez sejmową komisję etyki za słowa o Donaldzie Tusku. 11 grudnia zeszłego roku polityk, zwracając się z mównicy sejmowej do nowo wybranego wtedy premiera, powiedział: "jest pan po prostu niemieckim agentem".

Sejm na żywo. Oglądaj w TVN24 i TVN24 GO

- Ta kara nie jest prawomocna, pan poseł Kaczyński może się odwołać do prezydium Sejmu, ale nie wiem, czy to zrobi - dodała.

Mrzygłocka poinformował, że to "najwyższa kara, którą poseł może otrzymać od komisji etyki". - Ona nie wiąże się z żadnymi finansami, jest to taka, bym powiedziała, prestiżowa kara. Wydaje się, że każdy poseł bardzo dotkliwie odczuwa, jeżeli otrzyma jakąkolwiek karę od komisji - stwierdziła.

Kaczyński bez trybu na mównicy, zwrócił się do Tuska. "Pan jest niemieckim agentem"

Po głosowaniu nowy szef rządu zabrał głos, zwracając się m.in. do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak mówił, każdego dnia słyszał teksty z telewizji typu "Tusk do Berlina". - Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego (byłego prezesa TVP - red.). Kiedy nagrał tę płytę, twój brat, Lech Kaczyński, powiedział do mnie publicznie, że takiego łajdaka świat nie widział – powiedział Tusk.