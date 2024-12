Sąd przedłużył areszt Janusza Palikota o trzy miesiące. Może on jednak wyjść na wolność po wpłaceniu 2 mln zł kaucji do 31 stycznia. Wcześniejszy termin upłynął 26 grudnia, ale rodzina byłego posła i biznesmena nie uzbierała wtedy całej sumy.

Decyzja zapadła w poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Wniosek o przedłużenie aresztu dla Janusza Palikota o kolejne trzy miesiące złożył 18 grudnia do Sądu Okręgowego w Warszawie prokurator z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Warszawski sąd zdecydował, że były poseł i biznesmen pozostanie w areszcie.

- Sąd uwzględnił w całości nasz wniosek. Uznał, że zarówno zachodzi przesłanka ogólna, czyli uprawdopodobnienia popełnienia zarzucanych czynów, jak i obawa matactwa, zagrożenia wysoką karą i ukrywania się - poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej. - Sąd ponownie wprowadził areszt warunkowy, jeśli do 31 stycznia podejrzany wpłaci kwotę 2 milionów złotych - dodała.

Janusz Palikot. Zdjęcie archiwalne Wojciech Pacewicz/PAP

Tzw. tymczasowe aresztowanie warunkowe polega na tym, że jego zmiana uzależniona jest od złożenia poręczenia majątkowego.

- W tej chwili sporna jest ta kwota (2 mln zł - red.), ponieważ na dzień dzisiejszy takiej kwoty nie udało się zdobyć. Jest na to dodatkowy czas i mam nadzieję, że w tym czasie możliwe będzie zgromadzenie takich środków, ponieważ majątek pana Janusza Palikota i jego rodziny nie pozwala na wpłacenie tego poręczenia, konieczna jest jakaś pomoc zewnętrzna, którą będzie starać się zapewnić rodzina, żeby pan Palikot mógł opuścić jak najszybciej areszt - powiedział w poniedziałek po posiedzeniu mec. Jacek Dubois, obrońca biznesmena.

18 grudnia Sąd Okręgowy we Wrocławiu, rozpatrując zażalenie obrony Palikota na przedłużenie tymczasowego aresztu wobec byłego posła do 1 stycznia, postanowił, że może on opuścić areszt po wpłaceniu 2 mln zł kaucji. Sąd wyznaczył przy tym termin wpłacenia kaucji do 26 grudnia. Rodzinie i przyjaciołom Palikota nie udało się zebrać tak dużej kwoty.

Janusz Palikot usłyszał osiem zarzutów

Janusz Palikot (zgadza się na publikację wizerunku i danych), Przemysław B. i Zbigniew B. zostali zatrzymani 3 października przez CBA w Lublinie i w Biłgoraju. Jeszcze tego samego dnia zostali przewiezieni do wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszeli zarzuty.

Palikot usłyszał osiem zarzutów, w tym siedem dotyczących oszustwa i jeden przywłaszczania mienia. Zarzuty oszustwa usłyszeli też jego współpracownicy - Przemysław B. i Zbigniew B. Dodatkowo Przemysław B. usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia. Prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Sprawa dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 mln zł w związku z działalnością spółek należących do podejrzanych.

Zarzuty dotyczą lat 2019-2023.

Janusz Palikot Maciej Kulczyński/PAP

Jak poinformowała wcześniej prok. Katarzyna Calów-Jaszewska, zarzuty oszustwa przedstawione podejrzanym dotyczą doprowadzania ponad pięciu tysięcy pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z emisją akcji serii B przez spółki z Grupy Kapitałowej – należącej do podejrzanych – oraz organizowanymi, promowanymi i nadzorowanymi przez podejrzanych kampaniami pożyczkowymi.

Według prokuratury w dokumentach ofertowych dotyczących emisji akcji i kampanii pożyczkowych przedstawiono nieprawdziwe, wprowadzające w błąd pokrzywdzonych informacje co do sposobu wykorzystania pieniędzy wpłaconych przez inwestorów oraz co do rzeczywistej kondycji finansowej spółek.

- Zainwestowane środki nie były przeznaczane na cele wskazane w dokumentach emisyjnych, lecz zostały wydane na pokrycie wcześniejszych zobowiązań spółek z grupy kapitałowej, które były w złej sytuacji finansowej – podała prok. Calów-Jaszewska.

Nie przyznaje się do postawionych mu zarzutów

Prokurator poinformowała również, że zarzut przywłaszczenia dotyczy napojów alkoholowych o łącznej wartości ponad 5 mln zł.

- Podejrzani w związku z umową o współpracy zawartą z jedną ze spółek przechowywali w swoich magazynach napoje alkoholowe. Po rozwiązaniu umowy nie zwrócili towaru i sprzedali go podmiotom zewnętrznym – dodała.

Według prokuratury, wszyscy podejrzani złożyli obszerne wyjaśnienia. Śledczy ich nie ujawniają. Najsurowsza kara, jaka grozi za czyny zarzucane Palikotowi, to 20 lat więzienia.

Mec. Jacek Dubois, drugi z obrońców Palikota, poinformował wcześniej, że jego klient nie przyznaje się do postawionych mu zarzutów. Przekonywał, że sprawa, w której Palikotowi postawiono zarzuty, prowadzona była od roku. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu.

