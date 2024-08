Objechał Polskę na rowerze, by zebrać pieniądze na rehabilitację swojego wnuka Olinka. Jan Baranik w miesiąc pokonał ponad trzy tysiące kilometrów na rowerze. Po ponad 30 dniach wyczerpującej podróży dotarł w niedzielę do Ustronia. W rozmowie z reporterką TVN24 przyznał, że po zakończonym wyzwaniu były łzy wzruszenia.

63-letni Jan Baranik, dziadek Olinka, wyruszył z Ustronia 17 lipca. Pokonywał około sto kilometrów dziennie, by w niedzielę, po miesiącu wyprawy, wrócić do Ustronia.

Dziadek Olinka: były łzy wzruszenia

- Były łzy wzruszenia? - pytała. - No były, bo to jednak okres bardzo długi, a dużo czasu spędzamy ze sobą (z wnukiem - red.), wzajemnie tęskniliśmy (za sobą - red.) - przyznał.

Baranik mówił także o tym, co pomagało mu w trudach wielodniowej wyprawy. -Zawsze miałem jedną myśl, że na drugi dzień muszę dojechać do określonego celu. Bo myślenie o tym, ile mi zostało, ile zrobiłem, jakie są trudności, mogłoby zniechęcić. Bo wyprawa jest trudna, daleka, po drodze (są) różne przeciwności. Także przede wszystkim myśl o Olku i to, żeby następnego dnia dojechać do następnego celu - wskazywał.