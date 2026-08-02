Polska Jak wygląda stan schronów? Nie wiemy, bo ewidencja wciąż jest "w toku" Oprac. Aleksandra Sapeta |

Bartosz Żurawicz: dopiero nieco ponad pół roku temu byliśmy w stanie określić, jak ma wyglądać nowy schron Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Trwa piąty rok wojny za naszą wschodnią granicą, a w Polsce nadal nie zakończono ewidencji schronów. Według zapowiedzi rządzących sprawdzanie stanu technicznego miejsc schronienia miało zakończyć się do 2025 roku.

- Ciągle prace są w toku, (...) przecież nie mówimy o remontowaniu, nie mówimy o przystosowywaniu czegokolwiek, tylko o katalogowaniu, o sprawdzaniu, co tak naprawdę mamy - zwrócił uwagę dziennikarz tvn24.pl Bartosz Żurawicz we "Wstajesz i weekend" w TVN24. Jak dodał, dopiero po kontroli mogłyby się rozpocząć ewentualne prace remontowe i inwestowanie w najmniej uszkodzone obiekty.

Co stoi na przeszkodzie w ewidencji schronów? - Kiedy rozmawiałem ze strażakami, wskazywali, że było to założenie polegające na tym, że nadzór budowlany i strażacy usłyszeli: macie to po prostu zrobić - odpowiedział dziennikarz. - Na samym początku funkcjonariusze nie mieli zapewnionych dodatkowych etatów, więc praca po prostu wlokła się i wlecze się dalej - podkreślił.

Co z budową nowych schronów w Polsce?

W listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych. - Do tego momentu nie było podstawy prawnej, która by wskazywała, jakiego rodzaju kwestie techniczne mają być zrealizowane, aby taki schron mógł być wybudowany - powiedział Żurawicz w TVN24.

Jak mówił, rozporządzenie, które precyzowały budowę nowych miejsc schronienia było gotowe przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, ale po zmianie władzy prace nad nim rozpoczęto od nowa. - Kiedy dopytywałem dlaczego, to można by było przecież odnieść wrażenie, że my się wcale nie spieszymy - skomentował dziennikarz. - Dopiero nieco ponad pół roku temu byliśmy w stanie jako kraj określić, jak ma wyglądać nowy schron - podkreślił.

W 2025 roku na inwestycje w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej rząd przeznaczył pięć miliardów złotych. Jak dowiedział się Żurawicz w resorcie spraw wewnętrznych, do tej pory udało się wydać "nieco ponad trzy miliardy złotych".

- Samorządy na potęgę zaczęły kupować sprzęt, którego po prostu rozpaczliwie brakowało. Ale nie było mowy o tym, żeby rozpoczynać jakiekolwiek działania związane z budową nowych schronów - zwrócił uwagę i ponownie podkreślił, że dodatkowo "w dalszym ciągu jako państwo nawet nie byliśmy w stanie policzyć starych schronów".