Polska Jak skutecznie reagować na zagrożenia? Akcja #wGotowości i bezcenne szkolenie Marzanna Zielińska |

Wiedza, która może być bezcenna i akcja #wGotowości. Materiał Marzanny Zielińskiej Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: "Fakty" TVN

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W ostatnim czasie - w związku z atakami Rosji na Ukrainę - regularnie podrywane są polskie myśliwce, a do mieszkańców terenów przy wschodniej granicy wysyłane są alerty RCB. Uruchamiane są również syreny alarmowe. Wiele osób wciąż jednak nie wie, jak reagować na sygnały o potencjalnym zagrożeniu.

Szczególnie w strefie przygranicznej wiedza ta może być bezcenna. Można ją zdobyć w punktach szkoleń w akcji pod hasłem #wGotowości, które są już zorganizowane na terenie całego kraju. Skorzystać z nich może każdy, kto ukończył 13 lat. Wystarczy wypełnić formularz w internecie lub przez aplikację mObywatel.

Jak zabezpieczyć siebie i swój dom? Jak rozpoznawać sygnały alarmowe i sprawnie ewakuować się do miejsca schronienia? Jak przetrwać poza domem? Jak odnaleźć się w terenie, gdy rozładuje się telefon i nie pomoże GPS? To nie jest tylko teoria - w czasie szkoleń naprawdę można nauczyć się, jak ogrzać się bez zapałek, stworzyć dach z niczego czy bezpiecznie napić się z kałuży. Cywile mają podane w przyjaznych warunkach to, co kadeci ćwiczą na poligonach.

Akcja #wGotowości. "Tu mówimy o kryzysie nie tylko militarnym"

Martwi niestety frekwencja. - Chciałbym, żeby na tego typu szkoleniach tutaj kłębili się ludzie, aby każdy z nas wiedział, że od tego, jak się będziemy zachowywać w sytuacjach kryzysowych, zależy bezpieczeństwo nas samych, naszych rodzin, ale też naszych sąsiadów - komentował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

- Warto przygotować się w momencie, kiedy jesteśmy spokojni, kiedy mamy wolną głowę. Możemy te informacje wszystkie na spokojnie wchłonąć, bo kiedy przyjdzie trudny moment (...), nie będzie czasu na zastanawianie się - mówiła z kolei wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Dowódca 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Mirosław Tołodziecki zaznaczył natomiast, że "tu mówimy o kryzysie nie tylko militarnym". - Mówimy o kryzysach, które w ostatnim czasie dotknęły Polskę: niestety poprzez powódź, zaspy śnieżne - wymieniał.