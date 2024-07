Jak silna jest polska armia? Nowe dane NATO

Do tych najnowszych danych na temat liczebności wojsk nawiązał we wpisie na X szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. "Polska ma trzecią co do wielkości armię w NATO! Nawet jeśli opublikowane dziś przez Sojusz dane z raportu 'Defence Expenditure of NATO Countries' są na ten rok szacunkowe, to jednak 'POLSKA PIERWSZĄ ARMIĄ W EUROPIE' staje się faktem. I to także czynnik, który oddala widmo wojny…" - napisał we wtorek.