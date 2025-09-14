Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

10 zasad, plecak ewakuacyjny, zapasy. Oto cały "Poradnik bezpieczeństwa"

poradnik
Kierwiński: nigdy wcześniej tak kompleksowy dokument wspierający bezpieczeństwo nie powstał
Źródło: TVN24
Gdzie szukać schronu? Jak reagować w momencie ataku z powietrza? Jak rozpoznawać sygnały alarmowe? - na te pytania znajdziesz odpowiedź w rządowym "Poradniku bezpieczeństwa". Wskazuje on też, jak przygotować domowe zapasy i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Radzi, by stworzyć rodzinny plan kryzysowy.
Kluczowe fakty:
  • Rządowy "Poradnik bezpieczeństwa" będzie rozsyłany do Polaków pocztą. Już teraz jest dostępny online.
  • Poradnik pomoże przygotować się na współczesne zagrożenia - pożary, powodzie, brak prądu czy nawet atak z powietrza. Zawiera praktyczne rady.
  • "Decyzji o rozpoczęciu przygotowań nie odkładaj na później" - apelują służby.
  • Zobacz elektroniczną wersję "Poradnika bezpieczeństwa" >>>

"W ciągu ostatnich lat zagrożenie wobec Polski znacząco wzrosło" - czytamy w rządowym "Poradniku bezpieczeństwa". Dezinformacja, cyberataki, zagrożenia hybrydowe, sabotaż, dywersja oraz trwająca za naszymi granicami wojna i ekstremalne zjawiska pogodowe - na to wszystko warto się przygotować. Poradnik ma nam w tym pomóc.

ZOBACZ CAŁY PORADNIK

Jak dbać o bezpieczeństwo? Oto co możemy zrobić na co dzień

W czasie pokoju w Polsce działa system ochrony ludności. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich zdrowiu i mieniu, a także ważnej infrastrukturze, środowisku, zwierzętom i dobrom kultury.

Jeśli zostanie ogłoszony stan wojenny lub wybuchnie wojna, system ten automatycznie przekształca się w obronę cywilną, a obronę przed zagrożeniem zewnętrznym równolegle prowadzi Wojsko Polskie.

Rządowy "Poradnik bezpieczeństwa"
Rządowy "Poradnik bezpieczeństwa"
Źródło: TVN24

Rządowy poradnik wskazuje, w jaki sposób można wesprzeć system ochrony ludności:

  • Nawiąż kontakt z osobami, które mieszkają blisko Ciebie. Warto wiedzieć, kto może potrzebować wsparcia, a kto może je zaoferować;
  • Zaangażuj się w inicjatywy sąsiedzkie, grupy informacyjne czy tworzenie list kontaktowych, które mogą usprawnić Wasze działania w trudnych warunkach;
  • Korzystaj z dostępnych narzędzi wspierających lokalną społeczność, jak np. szkolenia, ćwiczenia, budżet obywatelski;
  • Zacznij działać np. w ochotniczej straży pożarnej, organizacji humanitarnej, klubie sportowym czy stowarzyszeniu;
  • Zostań wolontariuszem i nieś wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Do wolontariatu możesz zachęcić też przyjaciół lub sąsiadów.

Rząd zaznacza, że w czasie konfliktu zbrojnego nadal będziesz pracować w swoim zawodzie, chyba że otrzymasz inne zadania. Jeśli dostaniesz natomiast przydział mobilizacyjny do obrony cywilnej, zajmiesz się zadaniami, które pomogą chronić ludzi, mienie, infrastrukturę lub dobra kultury.

Kiedy i jak możemy zostać wezwani do obrony kraju

Poradnik przypomina, że każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma konstytucyjny obowiązek obrony kraju. W czasie zewnętrznego zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych lub po ogłoszeniu stanu wojennego, państwo może cię wezwać do udziału w działaniach obronnych i wspierających bezpieczeństwo publiczne. Może być to wykonywanie różnego rodzaju zadań na rzecz obrony, przyjęcie obowiązków związanych z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi lub pełnienie czynnej służby wojskowej.

O mobilizacji dowiesz się z mediów i obwieszczeń w miejscach publicznych lub przy indywidualnym wezwaniu. Termin i miejsce stawiennictwa znajdziesz na karcie mobilizacyjnej. Jeżeli karta zaginęła lub dane na niej są nieaktualne, skontaktuj się z najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

Sześć godzin na stawienie się do wojska. Rozporządzenie weszło w życie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sześć godzin na stawienie się do wojska. Rozporządzenie weszło w życie

BIZNES

Przygotowanie zapasów

W "Poradniku bezpieczeństwa" wskazane są też sposoby przygotowania na kryzys.

Tak powinny wyglądać zapasy domowe na minimum trzy dni:

  • Jedzenie i picie: minimum 3 litry wody na osobę na dobę, żywność gotowa do spożycia;
  • Apteczka: leki przyjmowane na stałe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia, rękawiczki jednorazowe, środki antyseptyczne, opaska do tamowania krwotoków, termometr i nożyczki, maseczki FFP3, folia termiczna;
  • Środki czystości i higieny osobistej: papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci, wiadro z pokrywą;
  • Oświetlenie i łączność: latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon, ładowarka, naładowany powerbank, pasujące kable i baterie, świeczki do użytku domowego, zapalniczka;
  • Koce, śpiwory i ciepła odzież;
  • Gotówka w różnych nominałach;
  • Narzędzia i sprzęt: taśmy, folie, zestawy do uszczelniania;
  • Alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd.

Rządowy poradnik odpowiada też na pytania: jak zadbać o osoby szczególnie potrzebujące pomocy, jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach, w jaki sposób zatroszczyć się o zwierzęta, a także jak na sytuację kryzysową przygotować swoje miejsce zamieszkania.

Sygnały alarmowe i rzetelne źródła informacji

Do informowania o zagrożeniu służby wykorzystują: syreny alarmowe, megafony, media - radio, telewizję, internet, Regionalny System Ostrzegania RSO (tu znajdziesz linki do aplikacji RSO), Alerty RCB wysyłane na telefony komórkowe (a także umieszczane na Twitterze), bezpośredni kontakt ze strony służb.

"Bardzo ważne jest, żeby z takimi komunikatami nie zostawiać dzieci samych"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Bardzo ważne jest, żeby z takimi komunikatami nie zostawiać dzieci samych"

W Polsce mamy obecnie tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

Ogłoszenie alarmu - ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty. Odwołanie alarmu - ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

Jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów.

Ewakuacja

Jeżeli dojdzie do ewakuacji, bezwzględnie zastosuj się do poleceń, które znajdziesz na stronach rządowych, przez Alerty RCB, RSO i w mediach.

  • Zamknij okna, dopływ wody, wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe, wygaś wszystkie źródła ognia (piec, kominek, kuchenka);
  • Ubierz się stosownie do warunków pogodowych;
  • Upewnij się, że dzieci mają przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz informacje medyczne;
  • Zabierz plecak ewakuacyjny;
  • Sprawdź, czy sąsiedzi wiedzą o alarmie. W miarę możliwości pomóż osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • Skorzystaj ze zorganizowanego transportu lub idź pieszo do wyznaczonego miejsca;
  • Jeśli używasz samochodu, nie blokuj dróg ewakuacyjnych;
  • Pamiętaj o zwierzętach, a jeśli ich ewakuacja nie jest możliwa, zabezpiecz je i zapewnij im jedzenie i wodę;
  • Powiadom bliskich, że się ewakuujesz, w jaki sposób i dokąd.

Plecak ewakuacyjny

Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym zgodnie z "Poradnikiem bezpieczeństwa"?

  • Woda butelkowana. Filtry lub tabletki do uzdatniania wody;
  • Apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji;
  • Dokumenty, kopie na pendrivie i gotówka w różnych nominałach;
  • Latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon i powerbank, ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie;
  • Scyzoryk lub multitool, zapalniczka, worki na śmieci, mapy drukowane;
  • Żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (batony energetyczne, suszone owoce, bakalie itp.);
  • Ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna;
  • Ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna;
  • Alternatywna łączność (np. walkie-talkie).
KAMYSZ_PLECAK
Kosiniak-Kamysz o plecaku ewakuacyjnym
Źródło: Radio Zet

W poradniku można znaleźć też informacje o tym, jak zachować bezpieczeństwo w tłumie, gdzie szukać schronienia, co robić w czasie pożaru i powodzi oraz długotrwałego braku prądu, a także jak zachować się w przypadku ataku z powietrza, zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych.

"Poradnik bezpieczeństwa" radzi, jak zachować się wobec niepokojących zachowań w otoczeniu, zagrożeń terrorystycznych i cyfrowych i cyberprzestępczości.

Znajduje się tam również instrukcja pierwszej pomocy.

10 najważniejszych zasad

"Poradnik bezpieczeństwa" wskazuje, że na wypadek kryzysu należy opracować rodzinny plan, w którym ustalone zostaną dane kontaktowe oraz miejsca i terminy spotkań - w okolicy i poza miejscowością zamieszkania. Plan należy regularnie aktualizować i ćwiczyć.

Rząd w poradniku przedstawia też dekalog bezpieczeństwa:

  1. Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim rządowych;
  2. Opracuj i przećwicz rodzinny plan kryzysowy na wypadek różnych zagrożeń, konieczności ewakuacji i ewentualnego rozdzielenia;
  3. Przygotuj domowe zapasy na minimum trzy dni i regularnie je przeglądaj;
  4. Skompletuj apteczkę z lekami. Naucz się udzielać pierwszej pomocy;
  5. Regularnie rób lub zlecaj przeglądy instalacji: elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i kominowej;
  6. Dla dzieci i seniorów przygotuj identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i telefonem kontaktowym;
  7. Jeżeli masz zwierzęta, zaczipuj je lub oznakuj;
  8. Sprawdź, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia;
  9. Skompletuj plecak ewakuacyjny;
  10. Słuchaj poleceń służb i współdziałaj z innymi.
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Loża prasowa

TVN24 HD
NA ŻYWO

Loża prasowa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
RządbezpieczeństwoCyberbezpieczeństwoPowódźpożarTerroryzm
Czytaj także:
Burza, ciemne chmury, pioruny
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
METEO
KOSZYK-SKLEP-SUPERMARKETshutterstock_1933509284-(1)
Klienci mogą być zaskoczeni. Dodatkowa pozycja na paragonie
BIZNES
Wsiadł za kierownicę mając w organizmie niemal trzy promile alkoholu
Trzy zakazy i niemal trzy promile. Zatrzymali go żołnierze
Białystok
Turcja
Słony rachunek za zagraniczne wakacje
BIZNES
Chiny grad Pekin
Pogoda w stolicy popsuła się nagle
METEO
Kot (zdjęcie ilustracyjne)
Zachęcają do adopcji zwierząt przewlekle chorych. Dofinansują badania i zakup leków
Białystok
imageTitle
Historyczny triumf Crawforda. Canelo pokonany w pojedynku roku
EUROSPORT
Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
Radiowóz zderzył się z taksówką "na aplikację". Cztery osoby poszkodowane
WARSZAWA
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny pożar altany. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna
WARSZAWA
Bukareszt
Rumunia przechwyciła rosyjskiego drona. Ministra apeluje
Świat
rafineria
Ważna rosyjska rafineria w ogniu. Ukraińskie wojsko o udanym ataku
Świat
shutterstock_2452608203
Burza w sprawie pieniędzy. Wznowiono wypłaty
BIZNES
Zderzenie auta i autobusu w Alejach Ujazdowskich
Zderzenie z autobusem. Kierowca z zakazem i pod wpływem środków odurzających
WARSZAWA
Przygotowania do gali Emmy 2025
Już dziś gala telewizyjnych Oscarów. To oni powalczą o Emmy 2025
Kultura i styl
imageTitle
Fani motorsportu oszaleli na PGE Narodowym
EUROSPORT
VI Marsz Równości w Rzeszowie
Po równe prawa. Ulicami Rzeszowa przeszedł Marsz Równości
Rzeszów
Izraelskie naloty na miasyo
Seria nalotów na miasto Gaza. Setki celów
Świat
Władimir Putin spotkał się z Donaldem Trumpem
Rosja "wodzi Trumpa za nos"
Świat
Nayib Bukele
Mówi o sobie "najfajniejszy dyktator na świecie". A jak jest naprawdę?
Przemysław Kaleta
imageTitle
Kownacki przełamał się i od razu został bohaterem
EUROSPORT
Lunapark w Warszawie
Nocne kluby zniknęły, ale miasto wciąż walczy o odzyskanie terenu
WARSZAWA
Paryż, Międzynarodowa Wioska Gastronomiczna - 13 września 2025
Premier zmienia plan w sprawie dwóch dni wolnych
BIZNES
Cyrkon wystrzelony z pokładu Admirała Gorszkowa
Rosja wystrzeliła pocisk Cyrkon
Świat
Polskie myśliwce biorące udział w operacji Baltic Air Policing. Nagranie archiwalne
Nie potwierdziło się "naruszenie polskiej przestrzeni". Nowy komunikat
Polska
Opady
Te mapy pokazują, jak będą wędrować opady i burze
METEO
Wenezuelscy żołnierze
Amerykańscy marynarze zatrzymali podejrzany tuńczykowiec
Świat
shutterstock_2250571743
Dwie duże wygrane w Lotto
BIZNES
imageTitle
Problemy zdrowotne Polaków. "To nie jest łatwy teren do grania"
EUROSPORT
imageTitle
Awans w wielkim stylu. Skrzyszowska z najlepszym wynikiem w sezonie
EUROSPORT
Religia w szkole
Nowy arcybiskup: lekcje religii powinny być obowiązkowe
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica