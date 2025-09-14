10 zasad, plecak ewakuacyjny, zapasy. Oto cały "Poradnik bezpieczeństwa"

- Rządowy "Poradnik bezpieczeństwa" będzie rozsyłany do Polaków pocztą. Już teraz jest dostępny online.
- Poradnik pomoże przygotować się na współczesne zagrożenia - pożary, powodzie, brak prądu czy nawet atak z powietrza. Zawiera praktyczne rady.
- "Decyzji o rozpoczęciu przygotowań nie odkładaj na później" - apelują służby.
"W ciągu ostatnich lat zagrożenie wobec Polski znacząco wzrosło" - czytamy w rządowym "Poradniku bezpieczeństwa". Dezinformacja, cyberataki, zagrożenia hybrydowe, sabotaż, dywersja oraz trwająca za naszymi granicami wojna i ekstremalne zjawiska pogodowe - na to wszystko warto się przygotować. Poradnik ma nam w tym pomóc.
Jak dbać o bezpieczeństwo? Oto co możemy zrobić na co dzień
W czasie pokoju w Polsce działa system ochrony ludności. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich zdrowiu i mieniu, a także ważnej infrastrukturze, środowisku, zwierzętom i dobrom kultury.
Jeśli zostanie ogłoszony stan wojenny lub wybuchnie wojna, system ten automatycznie przekształca się w obronę cywilną, a obronę przed zagrożeniem zewnętrznym równolegle prowadzi Wojsko Polskie.
Rządowy poradnik wskazuje, w jaki sposób można wesprzeć system ochrony ludności:
- Nawiąż kontakt z osobami, które mieszkają blisko Ciebie. Warto wiedzieć, kto może potrzebować wsparcia, a kto może je zaoferować;
- Zaangażuj się w inicjatywy sąsiedzkie, grupy informacyjne czy tworzenie list kontaktowych, które mogą usprawnić Wasze działania w trudnych warunkach;
- Korzystaj z dostępnych narzędzi wspierających lokalną społeczność, jak np. szkolenia, ćwiczenia, budżet obywatelski;
- Zacznij działać np. w ochotniczej straży pożarnej, organizacji humanitarnej, klubie sportowym czy stowarzyszeniu;
- Zostań wolontariuszem i nieś wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Do wolontariatu możesz zachęcić też przyjaciół lub sąsiadów.
Rząd zaznacza, że w czasie konfliktu zbrojnego nadal będziesz pracować w swoim zawodzie, chyba że otrzymasz inne zadania. Jeśli dostaniesz natomiast przydział mobilizacyjny do obrony cywilnej, zajmiesz się zadaniami, które pomogą chronić ludzi, mienie, infrastrukturę lub dobra kultury.
Kiedy i jak możemy zostać wezwani do obrony kraju
Poradnik przypomina, że każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma konstytucyjny obowiązek obrony kraju. W czasie zewnętrznego zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych lub po ogłoszeniu stanu wojennego, państwo może cię wezwać do udziału w działaniach obronnych i wspierających bezpieczeństwo publiczne. Może być to wykonywanie różnego rodzaju zadań na rzecz obrony, przyjęcie obowiązków związanych z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi lub pełnienie czynnej służby wojskowej.
O mobilizacji dowiesz się z mediów i obwieszczeń w miejscach publicznych lub przy indywidualnym wezwaniu. Termin i miejsce stawiennictwa znajdziesz na karcie mobilizacyjnej. Jeżeli karta zaginęła lub dane na niej są nieaktualne, skontaktuj się z najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji.
Przygotowanie zapasów
W "Poradniku bezpieczeństwa" wskazane są też sposoby przygotowania na kryzys.
Tak powinny wyglądać zapasy domowe na minimum trzy dni:
- Jedzenie i picie: minimum 3 litry wody na osobę na dobę, żywność gotowa do spożycia;
- Apteczka: leki przyjmowane na stałe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia, rękawiczki jednorazowe, środki antyseptyczne, opaska do tamowania krwotoków, termometr i nożyczki, maseczki FFP3, folia termiczna;
- Środki czystości i higieny osobistej: papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci, wiadro z pokrywą;
- Oświetlenie i łączność: latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon, ładowarka, naładowany powerbank, pasujące kable i baterie, świeczki do użytku domowego, zapalniczka;
- Koce, śpiwory i ciepła odzież;
- Gotówka w różnych nominałach;
- Narzędzia i sprzęt: taśmy, folie, zestawy do uszczelniania;
- Alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd.
Rządowy poradnik odpowiada też na pytania: jak zadbać o osoby szczególnie potrzebujące pomocy, jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach, w jaki sposób zatroszczyć się o zwierzęta, a także jak na sytuację kryzysową przygotować swoje miejsce zamieszkania.
Sygnały alarmowe i rzetelne źródła informacji
Do informowania o zagrożeniu służby wykorzystują: syreny alarmowe, megafony, media - radio, telewizję, internet, Regionalny System Ostrzegania RSO (tu znajdziesz linki do aplikacji RSO), Alerty RCB wysyłane na telefony komórkowe (a także umieszczane na Twitterze), bezpośredni kontakt ze strony służb.
W Polsce mamy obecnie tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych:
Ogłoszenie alarmu - ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty. Odwołanie alarmu - ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.
Jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów.
Ewakuacja
Jeżeli dojdzie do ewakuacji, bezwzględnie zastosuj się do poleceń, które znajdziesz na stronach rządowych, przez Alerty RCB, RSO i w mediach.
- Zamknij okna, dopływ wody, wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe, wygaś wszystkie źródła ognia (piec, kominek, kuchenka);
- Ubierz się stosownie do warunków pogodowych;
- Upewnij się, że dzieci mają przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz informacje medyczne;
- Zabierz plecak ewakuacyjny;
- Sprawdź, czy sąsiedzi wiedzą o alarmie. W miarę możliwości pomóż osobom ze szczególnymi potrzebami;
- Skorzystaj ze zorganizowanego transportu lub idź pieszo do wyznaczonego miejsca;
- Jeśli używasz samochodu, nie blokuj dróg ewakuacyjnych;
- Pamiętaj o zwierzętach, a jeśli ich ewakuacja nie jest możliwa, zabezpiecz je i zapewnij im jedzenie i wodę;
- Powiadom bliskich, że się ewakuujesz, w jaki sposób i dokąd.
Plecak ewakuacyjny
Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym zgodnie z "Poradnikiem bezpieczeństwa"?
- Woda butelkowana. Filtry lub tabletki do uzdatniania wody;
- Apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji;
- Dokumenty, kopie na pendrivie i gotówka w różnych nominałach;
- Latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon i powerbank, ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie;
- Scyzoryk lub multitool, zapalniczka, worki na śmieci, mapy drukowane;
- Żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (batony energetyczne, suszone owoce, bakalie itp.);
- Ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna;
- Ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna;
- Alternatywna łączność (np. walkie-talkie).
W poradniku można znaleźć też informacje o tym, jak zachować bezpieczeństwo w tłumie, gdzie szukać schronienia, co robić w czasie pożaru i powodzi oraz długotrwałego braku prądu, a także jak zachować się w przypadku ataku z powietrza, zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych.
"Poradnik bezpieczeństwa" radzi, jak zachować się wobec niepokojących zachowań w otoczeniu, zagrożeń terrorystycznych i cyfrowych i cyberprzestępczości.
Znajduje się tam również instrukcja pierwszej pomocy.
10 najważniejszych zasad
"Poradnik bezpieczeństwa" wskazuje, że na wypadek kryzysu należy opracować rodzinny plan, w którym ustalone zostaną dane kontaktowe oraz miejsca i terminy spotkań - w okolicy i poza miejscowością zamieszkania. Plan należy regularnie aktualizować i ćwiczyć.
Rząd w poradniku przedstawia też dekalog bezpieczeństwa:
- Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim rządowych;
- Opracuj i przećwicz rodzinny plan kryzysowy na wypadek różnych zagrożeń, konieczności ewakuacji i ewentualnego rozdzielenia;
- Przygotuj domowe zapasy na minimum trzy dni i regularnie je przeglądaj;
- Skompletuj apteczkę z lekami. Naucz się udzielać pierwszej pomocy;
- Regularnie rób lub zlecaj przeglądy instalacji: elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i kominowej;
- Dla dzieci i seniorów przygotuj identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i telefonem kontaktowym;
- Jeżeli masz zwierzęta, zaczipuj je lub oznakuj;
- Sprawdź, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia;
- Skompletuj plecak ewakuacyjny;
- Słuchaj poleceń służb i współdziałaj z innymi.
Autorka/Autor: kkop/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24