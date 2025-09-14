10 zasad, plecak ewakuacyjny, zapasy. Oto cały "Poradnik bezpieczeństwa"

Kierwiński: nigdy wcześniej tak kompleksowy dokument wspierający bezpieczeństwo nie powstał Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Rządowy "Poradnik bezpieczeństwa" będzie rozsyłany do Polaków pocztą. Już teraz jest dostępny online.

Poradnik pomoże przygotować się na współczesne zagrożenia - pożary, powodzie, brak prądu czy nawet atak z powietrza. Zawiera praktyczne rady.

"Decyzji o rozpoczęciu przygotowań nie odkładaj na później" - apelują służby.

Zobacz elektroniczną wersję "Poradnika bezpieczeństwa" >>>

"W ciągu ostatnich lat zagrożenie wobec Polski znacząco wzrosło" - czytamy w rządowym "Poradniku bezpieczeństwa". Dezinformacja, cyberataki, zagrożenia hybrydowe, sabotaż, dywersja oraz trwająca za naszymi granicami wojna i ekstremalne zjawiska pogodowe - na to wszystko warto się przygotować. Poradnik ma nam w tym pomóc.

ZOBACZ CAŁY PORADNIK

Jak dbać o bezpieczeństwo? Oto co możemy zrobić na co dzień

W czasie pokoju w Polsce działa system ochrony ludności. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich zdrowiu i mieniu, a także ważnej infrastrukturze, środowisku, zwierzętom i dobrom kultury.

Jeśli zostanie ogłoszony stan wojenny lub wybuchnie wojna, system ten automatycznie przekształca się w obronę cywilną, a obronę przed zagrożeniem zewnętrznym równolegle prowadzi Wojsko Polskie.

Rządowy "Poradnik bezpieczeństwa" Źródło: TVN24

Rządowy poradnik wskazuje, w jaki sposób można wesprzeć system ochrony ludności:

Nawiąż kontakt z osobami, które mieszkają blisko Ciebie . Warto wiedzieć, kto może potrzebować wsparcia, a kto może je zaoferować;

Zaangażuj się w inicjatywy sąsiedzkie , grupy informacyjne czy tworzenie list kontaktowych, które mogą usprawnić Wasze działania w trudnych warunkach;

Korzystaj z dostępnych narzędzi wspierających lokalną społeczność , jak np. szkolenia, ćwiczenia, budżet obywatelski;

Zacznij działać np. w ochotniczej straży pożarnej, organizacji humanitarnej, klubie sportowym czy stowarzyszeniu;

Zostań wolontariuszem i nieś wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Do wolontariatu możesz zachęcić też przyjaciół lub sąsiadów.

Rząd zaznacza, że w czasie konfliktu zbrojnego nadal będziesz pracować w swoim zawodzie, chyba że otrzymasz inne zadania. Jeśli dostaniesz natomiast przydział mobilizacyjny do obrony cywilnej, zajmiesz się zadaniami, które pomogą chronić ludzi, mienie, infrastrukturę lub dobra kultury.

Kiedy i jak możemy zostać wezwani do obrony kraju

Poradnik przypomina, że każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma konstytucyjny obowiązek obrony kraju. W czasie zewnętrznego zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych lub po ogłoszeniu stanu wojennego, państwo może cię wezwać do udziału w działaniach obronnych i wspierających bezpieczeństwo publiczne. Może być to wykonywanie różnego rodzaju zadań na rzecz obrony, przyjęcie obowiązków związanych z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi lub pełnienie czynnej służby wojskowej.

O mobilizacji dowiesz się z mediów i obwieszczeń w miejscach publicznych lub przy indywidualnym wezwaniu. Termin i miejsce stawiennictwa znajdziesz na karcie mobilizacyjnej. Jeżeli karta zaginęła lub dane na niej są nieaktualne, skontaktuj się z najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

Przygotowanie zapasów

W "Poradniku bezpieczeństwa" wskazane są też sposoby przygotowania na kryzys.

Tak powinny wyglądać zapasy domowe na minimum trzy dni:

Jedzenie i picie: minimum 3 litry wody na osobę na dobę, żywność gotowa do spożycia;

Apteczka: leki przyjmowane na stałe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia, rękawiczki jednorazowe, środki antyseptyczne, opaska do tamowania krwotoków, termometr i nożyczki, maseczki FFP3, folia termiczna;

Środki czystości i higieny osobistej: papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci, wiadro z pokrywą;

Oświetlenie i łączność: latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon, ładowarka, naładowany powerbank, pasujące kable i baterie, świeczki do użytku domowego, zapalniczka;

Koce, śpiwory i ciepła odzież;

Gotówka w różnych nominałach;

Narzędzia i sprzęt: taśmy, folie, zestawy do uszczelniania;

Alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd.

Rządowy poradnik odpowiada też na pytania: jak zadbać o osoby szczególnie potrzebujące pomocy, jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach, w jaki sposób zatroszczyć się o zwierzęta, a także jak na sytuację kryzysową przygotować swoje miejsce zamieszkania.

Sygnały alarmowe i rzetelne źródła informacji

Do informowania o zagrożeniu służby wykorzystują: syreny alarmowe, megafony, media - radio, telewizję, internet, Regionalny System Ostrzegania RSO (tu znajdziesz linki do aplikacji RSO), Alerty RCB wysyłane na telefony komórkowe (a także umieszczane na Twitterze), bezpośredni kontakt ze strony służb.

W Polsce mamy obecnie tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

Ogłoszenie alarmu - ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty. Odwołanie alarmu - ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

Jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów.

Ewakuacja

Jeżeli dojdzie do ewakuacji, bezwzględnie zastosuj się do poleceń, które znajdziesz na stronach rządowych, przez Alerty RCB, RSO i w mediach.

Zamknij okna, dopływ wody, wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe, wygaś wszystkie źródła ognia (piec, kominek, kuchenka);

Ubierz się stosownie do warunków pogodowych;

Upewnij się, że dzieci mają przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz informacje medyczne;

Zabierz plecak ewakuacyjny;

Sprawdź, czy sąsiedzi wiedzą o alarmie. W miarę możliwości pomóż osobom ze szczególnymi potrzebami;

Skorzystaj ze zorganizowanego transportu lub idź pieszo do wyznaczonego miejsca;

Jeśli używasz samochodu, nie blokuj dróg ewakuacyjnych;

Pamiętaj o zwierzętach, a jeśli ich ewakuacja nie jest możliwa, zabezpiecz je i zapewnij im jedzenie i wodę;

Powiadom bliskich, że się ewakuujesz, w jaki sposób i dokąd.

Plecak ewakuacyjny

Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym zgodnie z "Poradnikiem bezpieczeństwa"?

Woda butelkowana. Filtry lub tabletki do uzdatniania wody;

Apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji;

Dokumenty, kopie na pendrivie i gotówka w różnych nominałach;

Latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon i powerbank, ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie;

Scyzoryk lub multitool, zapalniczka, worki na śmieci, mapy drukowane;

Żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (batony energetyczne, suszone owoce, bakalie itp.);

Ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna;

Ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna;

Alternatywna łączność (np. walkie-talkie).

Kosiniak-Kamysz o plecaku ewakuacyjnym Źródło: Radio Zet

W poradniku można znaleźć też informacje o tym, jak zachować bezpieczeństwo w tłumie, gdzie szukać schronienia, co robić w czasie pożaru i powodzi oraz długotrwałego braku prądu, a także jak zachować się w przypadku ataku z powietrza, zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych.

"Poradnik bezpieczeństwa" radzi, jak zachować się wobec niepokojących zachowań w otoczeniu, zagrożeń terrorystycznych i cyfrowych i cyberprzestępczości.

Znajduje się tam również instrukcja pierwszej pomocy.

10 najważniejszych zasad

"Poradnik bezpieczeństwa" wskazuje, że na wypadek kryzysu należy opracować rodzinny plan, w którym ustalone zostaną dane kontaktowe oraz miejsca i terminy spotkań - w okolicy i poza miejscowością zamieszkania. Plan należy regularnie aktualizować i ćwiczyć.

Rząd w poradniku przedstawia też dekalog bezpieczeństwa:

Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim rządowych; Opracuj i przećwicz rodzinny plan kryzysowy na wypadek różnych zagrożeń, konieczności ewakuacji i ewentualnego rozdzielenia; Przygotuj domowe zapasy na minimum trzy dni i regularnie je przeglądaj; Skompletuj apteczkę z lekami. Naucz się udzielać pierwszej pomocy; Regularnie rób lub zlecaj przeglądy instalacji: elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i kominowej; Dla dzieci i seniorów przygotuj identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i telefonem kontaktowym; Jeżeli masz zwierzęta, zaczipuj je lub oznakuj; Sprawdź, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia; Skompletuj plecak ewakuacyjny; Słuchaj poleceń służb i współdziałaj z innymi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD