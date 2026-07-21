Polska Kryzys w PiS. Tak Polacy oceniają konflikt w partii Aleksandra Sapeta |

Morawiecki: różnica zdań nie jest zdradą Źródło wideo: X/Mateusz Morawiecki Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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W czwartek upływa termin ultimatum dla członków PiS o zakazie działalności w stowarzyszeniach. Przyjęcie w tej sprawie uchwały doprowadziło do kolejnej odsłony konfliktów w ugrupowaniu. Mateusz Morawiecki i członkowie jego stowarzyszenia Rozwój Plus polemizują z decyzją kierownictwa PiS. Od swoich partyjnych kolegów otrzymali warunek: stowarzyszenie albo partia. Z reakcji otoczenia byłego premiera wynika, że nie mają zamiaru podporządkować się nowej zasadzie.

Pracownia Opinia24 na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 przeprowadziła sondaż o sytuacji w PiS.