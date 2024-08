Na jesieni zmiany w kierownictwie PiS. Ma być "zdynamizowanie zarządzania partią"

Sasin: zmiany są potrzebne po to, żeby można było skuteczniej działać

Sasin poinformował ponadto, że decyzję o tym, kto wejdzie w skład nowych władz partii, podejmie po kongresie Rada Polityczna PiS jako organ do tego uprawniony. Dopytywany, kiedy Rada Polityczna zbierze się w tej sprawie, odparł, że będzie to bardzo szybko po zmianie statutu na kongresie. Bo, jak wyjaśnił, "kongres ma stworzyć pewne ramy organizacyjne, zmienić kształt kierownictwa partii tak, aby można było dużo skuteczniej działać".

Sasin został też zapytany, czy to do tych zmian w zarządzie odnosiła się wiceprezes partii Beata Szydło, pisząc na platformie X: "Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom". - Jeśli chodzi o tę sprawę, to tutaj przesądza wczorajsze oświadczenie rzecznika PiS Rafała Bochenka, który w imieniu kierownictwa partii stanowczo zaprzeczył, żeby planowane były zmiany akurat w tym zakresie, czyli stanowiska wiceprezesa partii w przypadku Beaty Szydło i Antoniego Macierewicza - odpowiedział polityk.