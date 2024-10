Kosiniak-Kamysz: Nasi żołnierze w Libanie spędzili noc w schronach. Rozmawiałem z dowódcą

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, stwierdził, że sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie wpływała na Polskę, między innymi dlatego, że "odciągnie uwagę od tego, co robi Putin". Przekazał, że polscy żołnierze w Libanie spędzili "dużą część nocy" w schronach.

We wtorek Iran zaatakował Izrael około 200 pociskami rakietowymi, które w większości zostały zestrzelone przez systemy obrony powietrznej Izraela. Media, powołując się na izraelskich urzędników, podają, że Izrael w ciągu kilku dni dokona "znaczących kroków odwetowych", które mogą być wymierzone w irańskie rafinerie i inne strategiczne obiekty. Z kolei Liban jest od tygodnia intensywnie bombardowany przez izraelskie lotnictwo.

Kosiniak-Kamysz: rozmawiałem z dowódcą

Wicepremier dodał, że "w Iraku był ten stan, gdzie nasi żołnierze musieli też zejść do schronów, w momencie kiedy z Iranu do Izraela leciały rakiety przez Irak".

Według szefa MON, sytuacja w Libanie i w Iraku będzie oddziaływała na Polskę. - Nie tylko przez zlokalizowane tam polskie kontyngenty wojskowe, ale też przez odciągnięcie uwagi od tego, co robi Putin. To oznacza, że musimy zwielokrotnić wysiłki w utrzymaniu zainteresowania sytuacją na Ukrainie - podkreślił.

Wicepremier uważa, że Izrael nie zostawi ataku Iranu "bez odpowiedzi". - Tak my to oceniamy - podkreślił. Według niego, Izrael odpowie na atak "w dogodnym dla siebie, jak sami to mówią, momencie".