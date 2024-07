22-latek kochał góry i marzył o wyprawie w Himalaje

Siódmiak wyjaśnił, że poznał Ignacego zaledwie miesiąc wcześniej. "Dostał wymarzoną pracę na lodowcu, wśród gór, w cudownym otoczeniu natury, która jest wypełniona ciszą i spokojem (...). Trafił do nas na farmę, gdzie codziennie trenował, pracował i szykował się do realizacji kolejnych marzeń" - napisał. Podkreślił, że trzy tygodnie wcześniej wspólnie zdobyli najwyższy szczyt Islandii - Hvannadalshnúkur. Nagrali również specjalny film, relację z tej wyprawy.

"Pozazdrościć tylko, że mając 22 lata tak ambitnie podchodził do życia. Wykorzystywał na maxa każdy dzień. Był dla mnie wzorem i zarazem wielką motywacją. Żył z naturą i górami, stroniąc od wirtualnego świata (...). Łącząc wyjątkową pracę na lodowcu i niezwykłą pasję do gór mógł zarobić i przygotować się do wyjazdu w Himalaje. Było to jego marzenie, o którym często mi opowiadał" - dodał.