Inwigilacja Pegasusem. Sasin: nie miałbym z tym żadnego problemu

W poniedziałek policja za wcześniejszą zgodą sądu ma doprowadzić byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę na zaplanowane na godzinę 10.30 posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa. Będzie to dziewiąta próba przesłuchania polityka.

Sasin o przesłuchaniu Ziobry

Tego dnia gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był poseł PiS i były minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Pytany, co sądzi o unikaniu przez Ziobrę stawienia się przed komisję, odpowiedział, że "przede wszystkim nie podoba mu się to, co dzieje się w ogóle z tą komisją, która jest nielegalna".

Przypomniał o nieopublikowanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 roku, w którym stwierdzono, że zakres działania sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa jest niezgodny z konstytucją.

- Mamy też podobny wyrok dotyczący chociażby komisji do spraw wyborów kopertowych, bo ten wyrok dotyczący Pegasusa jest dosyć lakoniczny, jeśli chodzi o uzasadnienie (...). Tam jest też mowa, że komisja musi być powołana w konkretnej sprawie, gdzie rzeczywiście zachodzą jakiekolwiek przesłanki złamania prawa - przekonywał Sasin.

Zdaniem posła "nie może być tak, że ktoś się rano obudzi i powie, że coś mu się nie podoba, w związku z czym powoła sobie komisję śledczą, bo ma większość w parlamencie".

Na pytanie prowadzącego Konrada Piaseckiego o to, co gdyby przeciw Sasinowi używano systemu Pegasus, gość TVN24 odpowiedział, że "akurat on nie miałby z tym żadnego problemu". - Będąc tym, kim byłem, czyli ministrem aktywów państwowych, człowiekiem, który odpowiadał za miliardy złotych, które przechodziły przez spółki Skarbu Państwa, uważałem, że to jest coś naturalnego, że powinienem być wręcz inwigilowany - oświadczył.

