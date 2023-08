Wiedzą już, kto siedział za sterami Black Hawka. Nowe informacje ze śledztwa

Śledztwo w sprawie incydentu z Black Hawkiem wszczęła Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie, po czym przejęła je Prokuratura Okręgowa w Płocku z uwagi na to, że są w niej prokuratorzy wykwalifikowani w zakresie wypadków lotniczych. Postępowanie jest prowadzone pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym.

Najnowsze informacje w sprawie

- Jeszcze w tym tygodniu zaplanowano także oględziny miejsca zdarzenia. To już trzeci raz, kiedy na miejscu pojawi się prokurator, aby dokładnie przeanalizować miejsce, w którym doszło do tego niebezpiecznego incydentu. Będzie mu towarzyszył, podobnie jak przy oględzinach Black Hawka, biegły ekspert z dziedziny lotnictwa. To najnowsze informacje ze śledztwa, które prowadzone jest w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym - opisał.