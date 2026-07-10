Ile zarabiają lekarze? Wysłaliśmy pytania do ponad 500 szpitali

Wysłałem ponad pół tysiąca wniosków do szpitali, żeby dowiedzieć się, ile zarabiają lekarze. Odpowiedzi pozwoliły stworzyć obszerną mapę wynagrodzeń i zobaczyć, że w Polsce nie brak placówek, które płacą lekarzom ponad 100 tys. zł brutto miesięcznie. Z drugiej strony przekonałem się, jak w praktyce działa tzw. dostęp do informacji publicznej. Dyrektorka jednej z placówek straszyła, że jeśli nie wycofam wniosku, to naliczą 8 tys. zł opłaty.Artykuł dostępny w subskrypcji
W połowie czerwca Patryk Słowik na portalu zero.pl opublikował tekst pt. "Ujawniamy, jak pracował 28-letni lekarz milioner. Telewizja i polityka zamiast leczenia". To od tego artykułu zaczęła się afera związana z młodym lekarzem Dawidem Kacprzykiem i Szpitalem Południowym, w którym był koordynatorem SOR-u. Polskę obiegła wieść o niesłychanie wysokich zarobkach 28-latka - w 2025 roku miało to być około 1,6 mln zł.
Postanowiłem się dowiedzieć, ile zarabiają lekarze w Polsce.
Pod koniec czerwca zawnioskowałem o dostęp do informacji publicznej do każdego z 570 publicznych szpitali, które figurują w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - oficjalnym, ogólnodostępnym spisie prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia.
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Z tego artykułu dowiesz się:
W jakich szpitalach w Polsce lekarze zarabiają najwięcej, a gdzie ich zarobki są zdecydowanie niższe.
Czym zasłaniają się szpitale, by nie udostępniać danych o wynagrodzeniu lekarzy.
Czy lekarze bez specjalizacji mogą zarabiać więcej niż specjaliści.
Jakie były najwyższe wynagrodzenia dla lekarzy w publicznych szpitalach w Polsce jeszcze przed wybuchem afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.