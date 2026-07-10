Ile zarabiają lekarze? Wysłaliśmy pytania do ponad 500 szpitali

Szpital Specjalistyczny w Pile (woj. wielkopolskie) hojnie wynagradza lekarzy na kontraktach

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W połowie czerwca Patryk Słowik na portalu zero.pl opublikował tekst pt. "Ujawniamy, jak pracował 28-letni lekarz milioner. Telewizja i polityka zamiast leczenia". To od tego artykułu zaczęła się afera związana z młodym lekarzem Dawidem Kacprzykiem i Szpitalem Południowym, w którym był koordynatorem SOR-u. Polskę obiegła wieść o niesłychanie wysokich zarobkach 28-latka - w 2025 roku miało to być około 1,6 mln zł.

Postanowiłem się dowiedzieć, ile zarabiają lekarze w Polsce.

Pod koniec czerwca zawnioskowałem o dostęp do informacji publicznej do każdego z 570 publicznych szpitali, które figurują w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - oficjalnym, ogólnodostępnym spisie prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia.