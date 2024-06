"Można zapobiec chorobie nowotworowej". Lekarz podaje jeden sposób

Doktor nauk medycznych Paweł Grzesiowski, nowy Główny Inspektor Sanitarny, mówił w programie "Tak jest" w TVN24, że program szczepień przeciwko HPV "niestety jest na razie obrazem porażki". - Program szczepień przeciwko HPV nie odniósł sukcesu, czyli nie spełniła się nasza nadzieja, że zaszczepi się 60-70 procent dzieciaków, które są w tych rocznikach przewidzianych do szczepień - kontynuował. Jak ocenił, "to jest porażka". - Zaszczepiło się około 15 procent, więc możemy powiedzieć, że program nie zadziałał i teraz wyciągnijmy wnioski, dlaczego nie zadziałał - podkreślił.

Jego zdaniem powodami są: "zła informacja, brak informacji, brak szkoleń, brak dotarcia do rodziców dzieci, bo to oni przede wszystkim decydują o szczepieniach". - Ale były też i problemy czysto techniczne: niedobór szczepionki w różnych regionach, niekoniecznie zbyt entuzjastycznie nastawione niektóre gabinety szczepień czy gabinety lekarzy rodzinnych - wyliczał.

"Można zapobiec chorobie nowotworowej". Szczepienie sprzymierzeńcem

Jego zdaniem, "wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy". - Naprawdę wiele osób pytanych, co to jest wirus HPV, odpowiada: nie wiem, nie słyszałem - zauważył. - Myśmy mieli taki program w jednym z województw, gdzie zaprosiliśmy nauczycieli ze szkół. Proszę mi wierzyć, że (w przypadku - red.) wielu z nich na początkowe pytanie "czy państwo wiecie, co to jest HPV?", padła odpowiedź: niekoniecznie, nie wiemy. Wiemy, bo coś słyszeliśmy w mediach - relacjonował Grzesiowski. Zaznaczył, iż "żeby przekazać tę wiedzę dzieciom, które mają być szczepione - a pamiętajmy, że to są 12-13-latki - my musimy mieć bardzo mocne argumenty merytoryczne".