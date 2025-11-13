Europarlament zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna

Parlament Europejski za uchyleniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Relacja Macieja Sokołowskiego

Kluczowe fakty: Wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi był skierowany do Europarlamentu w czerwcu przez ówczesnego szefa MS i prokuratora generalnego Adama Bodnara.

Jest to kolejny raz, gdy Parlament Europejski wyraził zgodę na uchylenie Braunowi immunitetu - poprzednim razem miało to miejsce w maju.

W czwartek Parlament Europejski podjął decyzję o uchyleniu immunitetu europosłowi i liderowi Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzowi Braunowi. 554 europarlamentarzystów zagłosowało za, a 60 przeciw.

Wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi skierował do izby w czerwcu bieżącego roku ówczesny prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Chodzi między innymi o pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i pomówienie lekarki Gizeli Jagielskiej w kwietniu 2025 roku na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Braun jest też oskarżony o publiczne nawoływanie w internecie "do nienawiści na tle różnic wyznaniowych" oraz występek obrazy uczuć religijnych "poprzez udzielenie udostępnionego na platformie YouTube wywiadu dotyczącego między innymi użycia w dniu 12 grudnia 2023 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej gaśnicy w celu ugaszenia wystawionej tam świecy chanukowej".

Ostatni zarzut dotyczy zniszczenia 18 marca 2025 roku w Opolu 10 plakatów należących do Stowarzyszenia Tęczowe Opole "poprzez naniesienie czarną farbą zapisów literowych, które w całości tworzą napis o treści: STOP PROPAGANDZIE ZBOCZEŃ".

Immunitet Brauna uchylony po raz kolejny

W październiku przed komisją prawną w Parlamencie Europejskim za zamkniętymi drzwiami odbyło się wysłuchanie Brauna w związku z procedurą o uchylenie mu immunitetu. Mimo to komisja prawna PE wydała w tej sprawie pozytywną decyzję.

PE wyraził zgodę na uchylenie immunitetu Braunowi również w maju bieżącego roku. Wówczas chodziło między innymi o śledztwo w sprawie zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie i szereg innych incydentów.

Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.

