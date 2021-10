Michałowo. Dwie młode rodziny migrantów z dziećmi poprosiły o azyl. Są w placówce Straży Granicznej

Nieopodal granicy z Białorusią, w lesie koło Michałowa, pojawiły się dwie rodziny z dziećmi, które poprosiły o azyl w Polsce. To iraccy Kurdowie - wynika z informacji, jakie przekazali działający w regionie aktywiści. Migranci zostali przewiezieni przez Straż Graniczną do jej placówki w Michałowie. Kamera TVN24 obecna na miejscu uchwyciła między innymi moment, w którym osoba będąca pełnomocnikiem migrantów nie zostaje wpuszczona na teren placówki Straży Granicznej. Procedura azylowa ma zostać przeprowadzona w czwartek, bo w środę wieczorem nie było na miejscu tłumacza i osoby sporządzającej wnioski.

Młode małżeństwa to osoby w wieku około 30 lat, a dzieci mają rok i trzy lata. Z ich relacji ma wynikać, że byli już w Polsce kilka dni temu, ale zostali zawróceni na Białoruś. W środę mieli mówić, że nie chcą tam zostawać, bo po białoruskiej stronie byli bici - pisze portal.

Aktywiści udzielający im pomocy poinformowali ich o procedurze azylowej w Polsce i migranci na wykonanych nagraniach o nią poprosili - zaznacza OKO.press. Wtedy aktywiści wezwali Straż Graniczną. Ta pojawiła się wieczorem i zabrała migrantów do placówki w Michałowie.

Ekipa TVN24, która była wieczorem na miejscu zarejestrowała przybycie migrantów do placówki. Rodzice z dziećmi weszli do środka. Pojawiła się też młoda kobieta, która przedstawiła się jako pełnomocniczka migrantów. Prosiła o wejście do placówki, ale nie została tam wpuszczona. Funkcjonariusz Straży Granicznej kazał jej opuścić teren.