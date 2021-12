Andrzej Poczobut Dziennikarzem Roku na gali Grand Press

czytaj dalej

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "Putin chce zdobyć Ukrainę, ale niekoniecznie poprzez najechanie na Ukrainę". Odnosząc się do faktu, że prezydent USA Joe Biden nie rozmawiał w tej sprawie z polskimi władzami, stwierdził, że "Polska stoczyła się do takiego miejsca w polityce zagranicznej, że nas nikt nawet nie pyta o sprawy tak zasadnicze jak to, co się dzieje z Ukrainą i na naszej wschodniej flance". - Powiedzieć, że to jest upadek, to mało powiedzieć - dodał.