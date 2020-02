Główny Inspektor Sanitarny: być może mamy koronawirusa w Polsce, ale ludzie nie mają objawów

Ten wirus wymaga rozsądku, wiedzy i odpowiedzialności każdego obywatela. Nie ma na niego lekarstwa, ale nie należy się go nadmiernie bać - podkreślał na konferencji poświęconej zagrożeniu koronawirusem Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Jak dodał, "być może jest tak, że mamy go w tej chwili w Polsce, ale ludzie nie mają objawów".

- Nie mamy w Polsce żadnego potwierdzonego przypadku choroby wywołanej koronawirusem. (...) Nie jest to w naszym stylu, aby ukrywać informacje - zapewniał Pinkas na konferencji.

Jak mówił, "ta informacja może właśnie pokonać tego wirusa". - Rzetelna prawdziwa informacja to informacja, która jest prawdziwym lekarstwem na tego wirusa, który - mam nadzieję - do Polski nie dotrze. Chociaż (...) pewnie będziemy mieli przypadek związany z koronawirusem - dodał.

- Potrafimy go leczyć, chociaż nie mamy leków, leczymy go objawowo i to wszyscy lekarze w Polsce potrafią. Wiemy, jak wirus się rozprzestrzenia, wiemy, że pacjent nie może udawać się tam, gdzie może zakazić innych - kontynuował.